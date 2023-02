Agustín Rossi aseguró que Cristina Kirchner está por encima del resto de los candidatos en potencialidad electoral

“Todas las encuestas indican la potencialidad electoral de Cristina, que está por encima del resto de los candidatos o de los que son medidos en esas encuestas, esto es claramente así”, aseguró el flamante jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, en medio de la feroz interna que se vive en Frente de Todos con miras a las elecciones presidenciales.

Además, reconoció hoy que sería “raro” que el presidente Alberto Fernández compitiera en unas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO).

Las expresiones de Rossi, realizadas en Radio 10, coincidieron con la línea de pensamiento expresada ayer por el líder de La Cámpora y funcionario provincial, Andrés “El cuervo” Larroque, quien sostuvo que si el jefe de Estado va por la reelección, no puede haber primarias y pidió por la candidatura de la exmandataria.

Más allá de las especulaciones políticas, Rossi remarcó que “el Presidente no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección”. Y agregó: “Ha dicho públicamente que trabaja para generar las condiciones para que el Frente de Todos sea competitivo en las próximas elecciones, que claramente tiene la voluntad política y el derecho constitucional de ser reelecto, pero no va a ser obstáculo en caso de que sea otro u otra la protagonista que mejor nos represente en el marco del proceso electoral”. Para el funcionario “hay en la mirada del Presidente mucha generosidad de poner por encima el interés colectivo”.

Consulado acerca de cuándo estará lista la definición de los aspirantes a la presidencia, Rossi hizo una comparación con los anuncios realizados años anterior y reflexionó: “Tras la reunión me quedé pensando en cómo fueron las definiciones en las últimas dos elecciones. Son procesos y etapas distintas, pero cuando Cristina anunció la candidatura de Alberto Fernández fue el 18 de mayo, o sea, dentro de tres meses; y la fórmula Scioli-Zannini, en 2015, se anunció el 17 de junio. Uno me podrá decir: 'Es poco tiempo', pero la verdad es que es un montón de tiempo”.

Rossi insistió en bajar la “ansiedad” y recordó “los procesos políticos tienen etapas”. En ese sentido, afirmó: “Si hay un candidato que sobresale por sobre el resto, seguramente se podrá sintetizar en él. Si no hay nadie, creo que es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente. Eso genera incomodidades y frustraciones, y ahí lo mejor sería llevar adelante unas PASO. Me parece que en todo este proceso hay que darle tiempo al tiempo”.

Durante la entrevista, el funcionario nacional también se hizo un espacio para referirse a la reunión de la mesa del Frente de Todos, donde la mayoría de los intendentes se inclinaron por el operativo clamor “CFK 2023″ y el kirchnerismo logró incluir en el documento final algunas líneas sobre la situación judicial que afecta a la Vicepresidenta.

“Fue una muy buena reunión, el hecho de que nos hayamos reunido fue positivo, se superaron las expectativas. Muchos creían que nos íbamos a sacar una foto y nada más, pero fue una reunión larga, seis horas. Cada uno de los que se expresó expresó posiciones argumentadas y eso es valioso, se hizo en un marco de respeto”.

Con respecto a la supuesta “proscripción” de Cristina, Rossi se preocupó por aclarar algunas cuestiones al respecto: “Hay que explicar a todos los argentinos por qué Cristina está proscripta. Tenemos que ser muy claros y explicitar que es cierto que es una condena en primera instancia, pero el manejo de los tiempos en la Justicia lo hace la misma Justicia argentina que tenemos hoy, la misma que acaba de desconocer una resolución aprobada por mayoría absoluta en el Senado que designaba a Doñate como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, con este Poder Judicial, es dable pensar que si Cristina mantenía su posibilidad de ser candidata o dejaba latente esa expectativa, los plazos se acortarían de forma tal que la sentencia podía ser definitiva al filo de la elección”.

En ese contexto, el jefe de Gabinete dijo que la decisión de la exmandataria de no volver a postularse para ocupar cargos públicos es “muy inteligente” y de “mucha generosidad para no comprometer al espacio político”.

Más allá de gustos personales, el grueso de los intendentes interpreta que la vicepresidenta es la figura más competitiva en términos electorales que tiene hoy el Frente de Todos y en sus propios distritos. Esta ponderación puso en jaque la intención del presidente de ir por la reelección, algo que volvió a plantear en la reunión en el PJ. Fernández adelantó que si hay un candidato -o candidata- que “mida” mejor que él en las encuestas, declina sus aspiraciones.