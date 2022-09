Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, pidió ampliar su indagatoria

Agustina Díaz, la joven que está presa desde hace una semana por los mensajes que se mandaba con su amiga Brenda Uliarte, pidió ampliar su indagatoria en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner. Lo hará el próximo miércoles ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Pero en el mientras tanto su defensa ya apeló el rechazo a su excarcelación. Y fue así que fijó qué jueces se encargarán de revisar, de acá en más, todo el expediente que investiga el ataque.

Por sorteo, el caso recayó en la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Son jueces que por distintas razones fueron fuertemente criticados por Cristina Kirchner por su actuación en otros expedientes. A Bruglia y Bertuzzi, que intervinieron en la causa de los Cuadernos, los cuestiona porque fueron trasladados a ese lugar durante el macrismo. A Llorens lo bautizó el “arquero del Liverpool”, en el marco de su fallida recusación contra el fiscal y uno de los jueces de la causa Vialidad.

La otra Sala, que no salió elegida, está compuesta por el juez Martín Irurzun, también blanco de las críticas de CFK; Eduardo Farah y Roberto Boico, quien hubiera tenido que excusarse de intervenir en una causa que lleva el nombre de la vicepresidenta por haber sido su defensor antes de convertirse en magistrado -tal como lo ha hecho en otras causas cada vez que se dio esta situación-.

La Sala I, entonces, tendrá que decidir si hace lugar al pedido de la defensa de Díaz para poder estar en libertad mientras se sustancia la causa en su contra. La defensa, a cargo de los abogados Javier Molina y Marcelo Herrera, reclamó que se haga lugar a su planteo.

La querella a cargo de Cristina Kirchner, representada por Juan Manuel Ubeira, sostuvo que la imputada debía seguir detenida por los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento vigentes. Y aprovechó para remarcar que aquí se estaba investigando un homicidio agravado en grado de tentativa.

El fiscal Rívolo también rechazó la excarcelación de la joven. Y en su dictamen delineó que la actuación de la joven podría ser encuadrada bajo la figura de una partícipe secundaria o encubridora. La jueza no definió aún cuál es el rol que se le adjudicará a Díaz. Eso se definirá cuando se defina su situación procesal en los próximos días.

La defensa solicitó que su clienta amplíe su declaración indagatoria. A la par, pidieron que se generara prueba para dejar acreditado que una joven que aparece en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner no es Agustina Díaz. Esa imputación no está en la causa pero en diferentes medios se publicaron videos en donde identificaban a una joven de contextura física similar como la amiga de Brenda.

Por qué está presa Agustina Díaz

Agustina Díaz quedó presa la semana pasada por las conversaciones que mantuvo con Brenda Uliarte antes y después del atentado contra la vicepresidenta. En el teléfono de Brenda, la joven de 21 años que fue compañera de colegio estaba agendada como “amor de mi vida”

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro

Amor de mi vida: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Amor de mi vida: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea (sic).

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

Amor de mi vida: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

Luego del ataque, Agustina le pregunta Brenda por qué su novio, Fernando Sabag Montiel, había fallado en su intento de asesinato.

Diaz: Che, pero ¿qué onda que falló el tiro? ¿No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa?—, dice Díaz.

Uliarte: En lo de una amiga. No boluda andá a saber si me allanan.

Díaz: Ya le hallanaron (sic) la casa (en alusión a Fernando Sabag Montiel, el único detenido hasta ese momento) . Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabía lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Después de idas y vueltas, Díaz le dice: “yo tengo un cagaso (sic) de que te agarren y te periten el celu”. En ese contexto le recomienda: “tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo”.