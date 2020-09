Alberto anunció la creación de un fondo de asistencia a las provincias en 2021

El Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde en San Juan la creación de un fondo de asistencia a las provincias en 2021 "ya sea por vía de coparticipación o por otra vía", al firmar convenios en la provincia de San Juan, luego de recorrer obras públicas y una fábrica textil.

"Nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando con el ministro del Interior para buscar un mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos financieros de las provincias, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía", indicó el mandatario en el auditorio del Centro Cívico de la capital sanjuanina.

Durante una conferencia de prensa en la provincia de San Juan, donde firmó acuerdo para obras con el gobernador Sergio Uñac, el presidente Alberto Fernández aseguró que "Argentina dice ser federal pero no se comportó como tal porque no se construyó así" y dijo que "se pensó en otra lógica, en un puerto con un centro rico, y una periferia empobrecida" pero consideró que hoy "no hay zonas periféricas y centrales" sino que hay que generar el "desarrollo de cada uno de los argentinos".

"Muchos argentinos que no encuentran posibilidades, piensan que los grandes centros urbanos tienen una alternativa pero después tratan se sobrevivir en la marginalidad y uno no puede estar tranquilo con esa realidad" agregó sobre el mismo tema el primer mandatario y aseguró que es un objetivo de su gobierno "que dada argentino tenga la oportunidad de nacer, crecer, estudiar, trabajar y vivir feliz en la provincia donde ha nacido y morir feliz en esa provincia".

Sobre el proyecto El Tambolar, el Presidente explicó que “el inicio de las obras ayuda a que San Juan crezca y aproveche mejor sus recursos hídricos”, y afirmó que el mismo “es una obra de ingeniería impresionante porque sirve para regar el valle que tanta necesidad tiene. Celebro mucho que los sanjuaninos hayan sido capaces de construir esa obra de ingeniería para aprovechar al máximo los recursos que tienen”.

Asimismo, el jefe de Estado informó que el 35 por ciento de la energía que produce la Provincia es renovable. "Y eso habla muy bien de San Juan porque presta atención al crecimiento y al desarrollo respetando el medio ambiente que es nuestra casa común", puntualizó.

"Más de 9 mil millones de pesos llegaron a San Juan" retomó Alberto Fernández lo anunciado previamente por el locutor pero ante el aplauso pidió que no era necesario porque esas políticas "es lo que debíamos hacer". El Presidente agregó "no es verdad que sea el mérito lo que permite crecer, como nos han hecho creer en los últimos años" y nombró el caso de un empresario textil, beneficiario del ATP, que tuvo récord de venta en agosto.

En cuanto a las preguntas realizadas en conferencia de prensa, el Presidente respondió sobre el túnel de Agua Negra, proyecto vial pendiente con Chile, y dijo: "La salida al Pacífico es imprescindible. Las dos o tres veces que estuve con Piñera se lo volví a plantear. No se pone de acuerdo Chile con San Juan por donde hacer el paso pero hay que abrir muchos pasos no solo el de Agua Negra. Los costos de hoy son inmensos. Es una prioridad que tengamos muchos pasos al Pacifico".

En cuando al presupuesto 2021 que ya comienza a ser debatido en la legislatura nacional, Alberto Fernández respondió sobre si se destinarán recursos a las economías regionales. "Queremos un presupuesto que se sostenga en el tiempo y no que estemos alterándolo a la semana con declaraciones periodísticas. Tenemos dos grandes principios: recuperar la producción y el trabajo. Que el Estado esté presente ayudando a la actividad privada en todo el país".

El mandatario se encuentra acompañado por el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.