Alberto Fernández en Alemania: Encuentros, respuestas y cruces

Envuelto en la interna oficialista y con un discurso cada vez más duro con Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández arribó este miércoles a Alemania. El mandatario mantuvo un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz, con quien vivió un momento incómodo, y se cruzó con una conductora de televisión en una entrevista. Además, volvió a responderle a la vicepresidenta, al afirmar que “no decepcionó” a su electorado.

“El problema mío no es la reelección, sino ver cómo sacamos a la Argentina adelante. Tengo un solo problema, un objetivo a lograr, que es que nunca más el neoliberalismo gobierne en la Argentina. Eso fue Mauricio Macri, mi gran adversario; mi gran enemigo es Macri”, dijo Fernández en una entrevista con DW Español.

El momento incómodo de Alberto Fernández con el canciller alemán

El encuentro entre Fernández y Scholz, en la sede de la Cancillería Federal, fue la primera reunión oficial entre ambos, luego de que el canciller alemán reemplazara meses atrás a Angela Merkel al frente del Gobierno germano.

En la segunda escala de la gira por Europa, el Presidente realizó una declaración conjunta al término de la reunión. La conferencia de prensa, que constó de dos preguntas realizadas por periodistas argentinos y tres de medios alemanes, se tornó un tanto incómoda hacia el final.

Primero, Fernández creyó que la conferencia había terminado: “Muchas gracias, con esto terminamos, ¿no? Gracias a todos y todas”, dijo. En ese momento, el jefe de Estado escuchó una pregunta de una periodista de Alemania, pero al darse cuenta de que la consulta no era para él, quiso hacer una broma y pasar el momento.

“Asombrosa esa pregunta, me impresiona, eh... Gracias a Dios, no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo la contestara”, dijo Fernández, mirando a Scholz.

El presidente Alberto Fernández viajó a Alemania como parte de su gira europea (Foto: Télam).

La periodista alemana le consultó al canciller por el escándalo desatado en los últimos días con la ministra de Defensa local, Christine Lambrecht. “Su ministra de Defensa está siendo criticada por haber tomado el helicóptero con su hijo, ¿entiende estas críticas que se han formulado?, ¿cree que ha obrado bien?”, preguntó.

Antes de la consulta para el canciller, la periodista había interpelado a Alberto Fernández sobre la posición de la Argentina en relación con el suministro de armas de la Unión Europea a Ucrania. Pero el Presidente, distraído por la pregunta al canciller alemán, lo olvidó.

“Si tengo que dar mi opinión, la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy, eh... ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la última pregunta que me olvidé de la primera”, dijo Fernández entre risas.

El cruce de Alberto Fernández con una conductora de televisión en Alemania

Pero la jornada presidencial no terminó allí. Como había hecho el martes en España, Alberto Fernández dio este miércoles una entrevista a la televisión alemana.

El Presidente volvió a ser consultado por la interna que atraviesa el Gobierno nacional y las críticas de los últimos días que lanzó Cristina Kirchner contra él. La vicepresidenta lo había acusado de decepcionar al electorado del Frente de Todos.

“No he decepcionado a mi electorado, eso lo dirán algunos”, sostuvo Fernández sin nombrarla, en la entrevista con DW Español.

Pero el mandatario también vivió un momento de tensión con la conductora del programa, que lo indagó sobre los subsidios energéticos. “Según una encuesta publicada en la Argentina, la gente que apoya la baja de los subsidios del gas y la electricidad son personas que están de acuerdo con el macrismo. Y yo le pregunto: ¿Para quién está gobernando?”, le dijo.

“Usted debería conocer un poco mejor cómo es el tema, por ahí no se informó bien”, la cortó el Presidente. “Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina, al 10% más rico del país”, agregó.

“Que ese 10% lo vote efectivamente a Macri, sí, es posible. Son los sectores más ricos, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en épocas de Macri”, concluyó Fernández, quien volvió a señalar al expresidente y uno de los líderes de Juntos por el Cambio como su “enemigo”.