Alberto Fernández anunció envíos de vacunas de AstraZeneca desde México

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que el envío de vacunas AstraZeneca desde México representa la "independencia de poder tener nuestras vacunas" ante la dificultad que el mundo pone para la adquisición de dosis, al participar desde la Residencia de Olivos de una videoconferencia con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Fernández anunció en una videoconferencia conjunta con su par de México el inicio de nuevos embarques de vacunas contra la Covid-19 del laboratorio Astrazeneca y la Universidad de Oxford que fueron producidas en la Argentina y envasadas en una planta mexicana.



"Independencia quiere decir poder valerse por sí mismos, no depender de otros y poder ser artífices de nuestro futuro, y siento que con este anuncio estamos siendo más independientes México, la Argentina y América Latina”, aseguró Fernández, al conmemorarse el 211 aniversario de la Revolución de Mayo.



En ese sentido, el mandatario argentino agradeció el gesto de su par de México y recordó que en Argentina se celebra este martes el 25 de mayo, "el día que se inició el camino de la independencia argentina de la corona española".



"Ahí empezó un momento que culmina en 1816 cuando empezó nuestra independencia. Eso significa no depender de otros de ser artífices de nuestro propio futuro: siento que con este anuncio estamos siendo más independientes Argentina y América Latina", aseveró Fernández.

Para el mandatario argentino, "este acuerdo va a permitir que mexicanos y argentinos hayan unido el esfuerzo y el trabajo conjunto para nosotros y para todos nuestros hermanos americanos".



"Es un arranque importantísimo que tenemos que poner en valor", reflexionó.



Tras recordar que en su viaje a Francia, conversó con el presidente Emmanuel Macron sobre "las dificultades" que tenían "todos los países que no producen vacunas", como la Argentina, dijo que "allí encontramos AztraZéneca y Oxford y un laboratorio para esa tarea".



"Lo recibo con mucha alegría. Es una independencia nuestra de poder tener nuestras vacunas, de no tener que pedirles al mundo que nos escuche para luchar con este virus tan maldito. Agradezco que podamos hacerlo contigo cuán amigo me considero. Es casi la imagen perfecta los más sureños hermanados con países que piensan parecido", afirmó Fernández.

Finalmente, el Presidente argentino recordó a San Martín cuando le dijo a un caudillo preocupado por el proceso de independencia: "No temas porque unidos somos invencibles y esto es lo mismo que creo yo. América Latina unida es capaz de generar soluciones para que sus hombres vivan mejor".



"Espero verte pronto, abrazarte decirte cuando te aprecio y cuán importante sos para América Latina y seguir trabajando juntos. Es un 25 de mayo donde nos sentimos un poco más independientes", concluyó Fernández.