Alberto Fernández apuntó contra Macri: "Dejó al país con mayor desempleo y un montón de gente hambrienta"

El presidente Alberto Fernández cargó duramente contra el exmandatario Mauricio Macri durante un acto de entrega de 178 viviendas realizado este viernes en los barrios porteños de Nueva Pompeya y Parque Patricios, en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz. "Dejó al país con mayor desempleo y un montón de gente hambrienta", aseguró el jefe de Estado.

"Hoy escuché decir a alguien (por Macri) que mi palabra ha perdido valor. Yo no he mentido nunca. Yo he dicho siempre lo que creí que debía decir", expresó Fernández, sin mencionarlo hasta ese momento.

"Dije que arreglar el problema de la inflación iba a llevar mucho tiempo e iba a ser difícil, a diferencia de los que decían que podían arreglar eso en muy poco tiempo porque era una pavada. Y no era difícil solo por lo que Macri nos dejaba, era difícil porque después vino la pandemia, y después apareció la guerra, que llevó los precios del mundo por las nubes", explicó el Presidente.

"Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor a mí me duele, porque aquello que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a hacer pobreza cero y dejó al país con mayor desempleo y un montón de gente hambrienta se llamó Macri", agregó Fernández.

Luego, concluyó: "Yo no les prometí la revolución de la alegría. El que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil pymes".

"La vivienda es un derecho humano"

El jefe de Estado recordó que durante su campaña presidencial anunció que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que "alguien piense solo en el techo de la gente" y así lo hizo.

"Hay 150 mil casas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho en la Argentina. Se construyen con la parte de coparticipación que tiene el Estado Nacional. Y estas casas que ustedes tienen también se construyen con esa parte de coparticipación del Estado Nacional. Y yo marco esto porque siento que estoy cumpliendo con mi palabra", destacó.

"Los peronistas sabemos que mejor que decir es trabajar. Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que en mi gobierno nunca usamos la Justicia para perseguir a nadie", señaló.