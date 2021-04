Alberto Fernández apura la definición e intenta sacar hoy el DNU con las restricciones

Alberto Fernández repasa punto por punto el Decreto de Necesidad y Urgencia que regirá desde este viernes 9 de abril y apura el texto final, que se conocería este mismo miércoles.

El Presidente quiere cerrar el texto hoy mismo, firmarlo; luego, definir el modo de comunicarlo y anunciarlo, en virtud de que hay puntos complejos: definir qué pasará con la circulación nocturna y la modalidad de control tanto en lo que suceda en las calles como en el transporte público.

La decisión es tras la áspera reunión mantenida este martes en la Casa Rosada entre la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde no hubo coincidencias sobre los horarios nocturnos a cerrar y el uso del transporte público.

Fernández sigue al detalle la confección del DNU mientras cumple un aislamiento por estar contagiado de coronavirus, pero en línea permanente con el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Y tanto Fernández como Cafiero mantienen diálogo con los gobernadores de todo el país, para definir detalles de la nueva norma en cada distrito del país.

Todo esto sucede en Argentina mientras el país bate un récord de casos diarios con más de 20.000 en la última jornada, Por eso, el Gobierno quiere restringir la circulación nocturna y limitar los encuentros sociales y se mostró más cercano a la posición de Axel Kicillof de un cierre más rígido de la circulación, punto donde hubo un profundo desencuentro con la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

La Provincia siempre habló de tres ejes: transporte público, nocturnidad y actividades recreativas. En los tres puntos, mantuvo diferencias con la Ciudad. El equipo de Kicillof pretende tres semanas de rigidez total, con un cierre nocturno de 22 a 6 y que vuelva a ser el transporte solo para trabajadores esenciales.

Por el lado de la Jefatura de Gobierno porteña, pretenden que la restricción nocturna sea de 0 a 6, para no agobiar al rubro gastronómico. Y marcaron diferencias -lo hizo el ministro de Salud, Fernán Quirós- al decir que la circulación de por sí no es contagiadora, sino solo cuando no se respetan los protocolos y el aforo.

De definirse este mismo miércoles el DNU con las restricciones, no habría acuerdo tripartito, como pretendía el Presidente, quien el lunes confiaba en poder mostrar al eje Nación-Provincia-Ciudad alineado, como en las conferencias de prensa del inicio de la pandemia.

Pero no sería así: "A pesar de que se habló en las Pascuas de buscar un acuerdo, pareciera que van por un decisión unilateral", rezongaba este miércoles un funcionario porteño, tras la reunión de Gabinete semanal que encabeza Rodríguez Larreta. En tanto, en La Plata, criticaban la "laxitud" de la administración porteña, a la que acusaban de mostrarse relajados ante un escenario de récords de contagios: "Este miércoles vamos a tener más de 21 mil casos, ¿qué quieren hacer?", retrucaban desde el entorno de Kicillof, mientras aguardaban la letra final del DNU que firmará Alberto con sus ministros.