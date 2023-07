Alberto Fernández dio un mensaje por el Día de la Independencia: "Es tiempo de ir por más"

En el 207° aniversario de la Declaración de la Independencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió un mensaje a través de un video. "Es tiempo de ir por más, de no alterar el rumbo, de avanzar al mañana, transitando el camino de lo justo y lo bueno para nuestro pueblo", sostuvo.

"Para mí, además, este día tiene la particularidad de ser el último 9 de julio que celebre en este mandato presidencial que los argentinos y argentinas me han confiado. Con semejante carga emocional no quise estar ausente en estos festejos y por eso me hago presente de este modo", comenzó diciendo el mandatario.

En esa misma línea, explicó el motivo de ausencia en la provincia de Tucumán, "ustedes también saben que este 9 de julio, otro hecho de enorme significación, me impide participar de los festejos en esa hermosa tierra que vio nacer nuestra independencia. Hoy, 9 de julio, vamos a inaugurar en Salliqueló, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el gasoducto Néstor Kirchner. Un antes y un después para nuestro desarrollo. Una obra que hemos construido en tiempo récord, que es única en Sudamérica y que representa la obra más importante de los últimos 40 años de la Argentina".

"Como una suerte de ironía del destino, resulta que este gasoducto, que representa un paso crucial hacia la soberanía energética y la independencia económica, termina siendo inaugurado precisamente el día en que nuestra patria recuerda el instante en que se declaró libre de todo colonialismo", aseguró Fernández.

De cara a las elecciones que se desarrollarán este año, el presidente expresó: "Es tiempo de estar unidos, como nuestros patriotas han sabido estar en distintos momentos de la historia, siempre unidos, sabiendo que nadie más que nosotros conoce el valor de una Argentina libre y soberana. Una Argentina que no dependa de nada ni de nadie. Una Argentina que amanezca cada día como una tierra justa, donde todos y todas puedan deprimir sus planes de vida".