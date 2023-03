Alberto Fernández encabeza la Asamblea Legislativa junto a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández encabeza su cuarto y último discurso ane la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 141° Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, oportunidad en la que se volverá a ver cara a cara con la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los conflictos internos que atraviesa el Frente de Todos por las candidaturas electorales.

El mandatario defenderá su gestión ante la mirada de la vicepresidenta, que fue la encargada de los rigores formales del acto y estará acompañada por la nueva presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien reemplazó el año pasado al actual ministro de Economía, Sergio Massa, en la conducción de ese cuerpo.

Lo destacadao del discurso de Fernández:

El presidente, destacó que "la economía creció por tercer año consecutivo": "Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir".

Luego volvió a criticar a los medios, a los que acusó de "generar desánimo y malestar". Seguidamente salió a cruzar los cuestionamientos de La Cámpora por su "moderación": "Escuché que criticaban mi moderación, pero me enfrenté a acreedores privados, le puse el pecho a la pandemia, construí hospitales modulares mientras ponía de pie un sistema de salud abandonado".

Previamente, Fernández, le hizo guiños a Cristina en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en medio de la fuerte interna en el oficialismo: "Estoy al lado de la Vicepresidenta cuando es perseguida".







NOTICIA EN DESARROLLO