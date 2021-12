Alberto Fernández: Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo

En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para intentar llegar a un acuerdo por la deuda, el presidente Alberto Fernández se refirió a su relación con Cristina Kirchner y, tras reconocer que "en muchas cosas" no piensan igual, aseguró que "el que decide" finalmente es él.

"La verdad es que yo estoy muy seguro de cuál es el rumbo que tenemos que tomar y tengo la certeza de que es el mismo que quiere Cristina. Cristina y yo no somos iguales. Nosotros hicimos un frente que nuclea al peronismo y a muchas otras fuerzas y, por lo tanto, no hay una mirada homogénea sobre la realidad", sostuvo Fernández durante una entrevista en el marco de su participación en el evento anual Gzero Summit Latin America 2021.

Y agregó: "Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo".

Al referirse a la mirada de ambos sobre el posible acuerdo con el Fondo, el Presidente insistió que en ese punto tienen "una historia común" y apuntó contra los medios.

"Cristina y yo tenemos una historia común en ese punto, de asumir un país endeudado y tener que pagar las deudas que otros tomaron. Lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre la idea de que Cristina no está de acuerdo en que tengamos un acuerdo con el Fondo, y está claro que la decisión es mía y yo la voy a asumir y a tomar, pero frente a todas esas versiones que dicen que ella se opone a ese acuerdo ella contesta públicamente: 'Yo no me opongo a ese acuerdo'", remarcó Fernández.

Sobre la negociación el organismo internacional insistió que confía en llegar a un acuerdo: "Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones. Queremos cumplirlas, pero no a costa del desarrollo de los argentinos. Los argentinos deben desarrollarse para poder pagar sus deudas. Y es ese el mayor desafío que tengo y es lo que estoy decidido a llevar adelante", señaló.

Dijo el mandatario estar convencido de que "la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico: con industria que aumenta su producción, que esa producción se exporte y genere dólares para pagar la deuda, pero que al mismo tiempo da mejores condiciones de vida a los argentinos".

También aprovechó para cuestionar a quienes, según él, "piensan que primero para pagar hay que ajustar la economía para que la economía funcione, es el capitalismo del descarte".

"Ajustando dejamos afuera a millones de argentinos y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos, que siguen padeciendo. De una vez por todas tenemos que entender que la igualdad es lo que más nos hace progresar", enfatizó.

El Presidente destacó que el país terminará el año "creciendo más del 10%" pero advirtió: "Que un país crezca el 10 por ciento, pero tenga el 40 por ciento de pobreza no es un país que crece como todos quisiéramos que crezca, porque el crecimiento debiera llegar a todos".

Fernández quiere que Argentina tenga como faro a Noruega, Finlandia y Dinamarca, "países que han desarrollado sus sociedades a la par que han desarrollado tecnologías, han invertido en ciencia, en conocimiento, son económicamente fuertes, pero eso se ve reflejado en la vida de sus sociedades".

Después de insistir en la importancia de "seguir ese rumbo", dijo que es necesario "convencer a la comunidad internacional y en este caso al Fondo Monetario Internacional".

"Argentina está en el buen sendero porque nosotros estamos convencidos de esto. Necesitamos convencer a la comunidad internacional y, en este caso, al Fondo Monetario Internacional, que es con quien estamos negociando una deuda increíble que asumió el gobierno que me precedió, pero que tengo muchas esperanzas de que podamos encontrar un acuerdo y que el Fondo entienda la lógica de lo que estamos planteando", agregó.