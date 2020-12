Alberto Fernández habló del rebrote en Europa y dijo que la Argentina tiene que estar preparada para afrontar lo que viene

Alberto Fernández se refirió este martes a la nueva cepa de coronavirus en Europa y dijo que la Argentina “tiene que estar preparada para afrontar lo que se viene”. La frase del mandatario se produce en medio de versiones cruzadas sobre el posible cierre de fronteras con países del viejo continente y Brasil, en donde se registró un aumento de infectados en las últimas semanas.

“Estamos terminando un año muy difícil para todos, tenemos que saber que el riesgo no ha terminado, debemos cuidarnos, la pandemia ha vuelto a florecer en Europa con otras características y tenemos que estar preparados, ya con la experiencia vivida, para afrontar lo que se viene”, aseguró el jefe de Estado. La nueva cepa de coronavirus fue registrada en Gran Bretaña, una variante que según los especialistas podría ser un 70% más contagiosa.

En ese sentido, remarcó que estos nuevos cuidados se producirán en un momento en el que “la economía empieza a moverse” y pidió “hacer mucho” para sacar de la pobreza al 44% de argentinos que se encuentran en esa condición. “En parte quedaron allí por quienes nos precedieron en la gestión y en parte por la pandemia”, indicó.

“Esos argentinos tienen que saber que hay un Gobierno Nacional que no los va a dejar solos, y no va a parar hasta que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad y no un olvidado en ese pozo”, continuó.

El presidente Alberto Fernández visitó la ciudad entrerriana de Concordia, donde encabezó el acto de apertura de ofertas en la licitación para la construcción y readecuación del aeropuerto local. Junto al mandatario estuvieron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

Tras las críticas de Cristina Kirchner a sus ministros, Fernández volvió a destacar algunas de las medidas de su gestión, entre estas el Ingreso Familiar de Emergecia (IFE); la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP) y la Tarjeta Alimentar. “Minimizamos el daño que pudimos haber sufrido, pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado por el olvido del Estado”.