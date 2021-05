Alberto Fernández justificó el cierre de las exportaciones de carne: Ese tema se desmadró, tenemos que poner orden

El presidente Alberto Fernández justificó este martes la decisión de cerrar por 30 días las exportaciones de carne para intentar contener el fuerte aumento de los precios internos y afirmó que se debe "poner orden" en ese mercado. "Tuve que explicarles a los exportadores que el tema de la carne se desmadró, claramente", afirmó el mandatario.

En declaraciones a Radio 10, Fernández aseguró que tienen que "poner orden en quienes exportan" y habló de prohibir que en el Mercado de Liniers se venda carne para la exportación.

El lunes, el Gobierno anunció el cierre de las exportaciones de carne por 30 días para contener el precio interno luego de la suba del 65% del precio en las carnicerías en el último año.

Según le comunicó el propio Fernández a Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC, que reúne a todos los frigoríficos exportadores, mientras dure el cierre, el Gobierno instrumentará un conjunto de medidas de emergencia tendientes a ordenar el funcionamiento del sector.

En ese marco, el Presidente adjudicó este martes el incremento del precio interno de la carne a que "muchos exportadores que venden a China van y compran en el Mercado de Liniers". "Entonces ahí prevalece el precio de exportación, que es el que más paga. Eso solo tergiversa el mercado interno", explicó.

Además, rechazó que una liberalización del mercado sea la solución para el sector: "Si uno mira el escenario de 2015 y el que recibimos en 2019, lo único que se ve es que se le dio una total apertura al sector pero no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas, no aumentaron la cantidad de cabezas, cada vez es menor el peso del novillo que se faena. Lo único que aumentó fue el precio de la carne. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorece a los mercados, favorece a los más poderosos, en este caso, del que produce".

Fernández también habló de la aparición de China como comprador internacional y cómo eso afectó al mercado argentino. "Como la demanda fue tan grande, el precio internacional subió tanto y esos precios comenzaron a competir con los del mercado interno. Ahora es más fácil acceder a la exportación. Todo eso genera una tensión en los precios externos que no sea aguanta más", dijo.

Por eso, advirtió que "el precio de la carne crece sin ningún justificativo" e incluso mencionó que "lo más llamativo es que aumenta mientras la demanda baja",

"Hoy estamos consumiendo el nivel más bajo de carne. Crecen los precios sin parar. Eso lo tenemos que corregir. Tenemos que poner orden en quienes exportan, en el Mercado de Liniers. No es posible que ahí se venda carne para la exportación", apuntó.