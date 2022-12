Alberto Fernández pidió que el Frente de Todos vaya a una PASO

El presidente Alberto Fernández afirmó que «el Frente de Todos va a ganar» las elecciones presidenciales de 2023, ya que «la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia».

«Mi primera preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primera preocupación no es mi reelección. El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia», enfatizó Fernández.

En diálogo con C5N, el Presidente destacó: «Hay una frase de (el expresidente de Estados Unidos Abraham) Lincoln que me paree que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez 'se les puede mentir a todos algún tiempo, también se les puede mentir a algunos todo el tiempo, lo que no se puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas». Alberto Fernández junto a Gustavo Sylvestre:



«Los argentinos estoy seguro de que están advirtiendo que les presentaron un panorama que no era el real y están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como sociedad, no que hizo solamente el Gobierno», resaltó el jefe de Estado.

Por otro lado, ratificó la realización de las PASO y alentó a que «se presenten los que se quieran presentar», además de vaticinar una victoria del FdT porque, dijo, «los pueblos no se suicidan».

“Estamos absolutamente competitivos. No con la misma fortaleza que 2019, pero estamos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida, no va a repetir la misma historia. Mi primer deber es garantizar la unidad del Frente de Todos. Cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y deje los pies adentro del plato. La mejor forma de hacerlo es sabiendo que todos tenemos lugar”, amplió.