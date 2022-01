Alberto Fernández recibe a empresarios automotrices en la previa de la reunión con gobernadores

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en Casa Rosada a directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli. Por la tarde, asistirá a la reunión con los gobernadores donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, dará detalles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este martes 4 de enero se conoció que los gobernadores radicales que se van a ausentar finalmente enviarán funcionarios que los representen.

Durante la mañana de este miércoles 5 de enero y a partir de las 11.30 de la mañana, el Jefe de Estado y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibirán a los representantes de los fabricantes de automóviles y empresarios. La industria fue uno de los sectores que creció en cuanto a ventas durante el año pasado.

De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el 2021 se patentaron un total de 381.777 autos 0 kilómetro, lo que representó un aumento del 11,5% respecto al 2020. Estos números disminuyeron de noviembre a diciembre del año pasado, luego de que se registrara una baja de 38,1% en el número de patentes.

Toyota, Volkswagen y Fiat fueron las marcas con mayor volumen de ventas durante el segundo año de la pandemia.

Guzmán, el FMI y los detalles de las negociaciones

El encuentro con los empresarios y Pignanelli será previamente a la reunión del Mandatario Nacional con los gobernadores de 20 distritos donde Martín Guzmán revelará información sobre las negociaciones con el FMI y el pago de la deuda de 44 mil millones de dólares que tiene el país con el organismo. Si esto se cumple, será la primera vez que el ministro de Economía informe al respecto sobre los detalles de las conversaciones que viene manteniendo desde agosto del 2020.

Este martes se conoció que los gobernadores radicales de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), finalmente enviarán funcionarios en su representación, luego de que manifestarán en un comunicado que se ausentarían junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde porteño será el único que no enviará a nadie.

El pasado 22 de diciembre, el gobierno nacional pagó casi US$ 1.900 millones al Fondo y el primer trimestre deberá cumplir con abonos del US$ 1.300 millones de deuda en enero, US$ 600 millones en febrero y US$ 4.900 millones en marzo, de acuerdo al esquema actual.