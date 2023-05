Alberto Fernández recordó a Evita: "Su lucha vive en las banderas que aún llevamos"

El presidente Alberto Fernández destacó la figura de Eva Perón, al cumplirse 104 años del nacimiento de la referente del peronismo, y expresó que la "lucha" de la "Abandera de los Humildes" vive en las "gloriosas banderas que aún llevamos para construir una Argentina justa, libre y soberana".

El mandatario apeló a las redes sociales para citar un discurso de Eva Perón de 1948 en ocasión de la inauguración de obras de agua corriente en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora.

El fragmento citado por Fernández dice: "Es inconcebible que haya habido tan malos argentinos que no hayan pensado en su pueblo y en esta patria a la que hicieron grande nuestros próceres, mientras ellos trataron de hundirla, cosa que afortunadamente no lograron porque la Argentina es tan poderosa que supo surgir a pesar de la ignominia de esos malos hijos". "Es inconcebible que haya habido tan malos argentinos que no hayan pensado en su pueblo y en esta patria a la que hicieron grande nuestros próceres, mientras ellos trataron de hundirla, pic.twitter.com/sLwLmLdInY — Alberto Fernández (@alferdez) May 7, 2023

Y prosigue el texto de Eva Perón: "Yo les pido, en nombre de los descamisados, que son lo más puro de la nacionalidad y en nombre del peronismo, una sola cosa: no olvidar el daño que han hecho esos malos argentinos. Yo, como buena argentina, no lo olvido".

"A 104 años de su nacimiento, la lucha de Evita vive en las gloriosas banderas que aún llevamos para construir una Argentina justa, libre y soberana", expresó Fernández.

De esa manera el Presidente homenajeó a Eva Perón, al igual que ministros, gobernadores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) que reivindicaron hoy el "legado" de la "Abanderada de los Humildes" y destacaron que sigue siendo "ejemplo y faro" de quienes luchan por la "justicia social".