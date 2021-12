Alberto Fernández recordó a las víctimas de 2001 y apuntó a la Justicia

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía un homenaje a las víctimas de la represión durante la crisis de diciembre de 2001. Allí anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que se conceda una indemnización por aquellas personas que fallecieron o sufrieron lesiones gravísimas ante la acción represiva del Estado en las protestas del 19 y del 20.

En la puerta de la Casa Rosada, el Presidente apuntó contra el Poder Judicial por su desempeño contra los responsables de lo acontecido en aquellos episodios trágicos. “La Justicia tardó 20 años en llegar y llegó mínimamente”, dijo Fernández, que habló de condenas “por delitos menores” y aseguró: “Llegó 20 años después porque los que tenían que firmar el fallo sabían que esta plaza se iba a colmar de gente el 20, reclamando justicia, y quisieron acallar esas voces. No sé si lo lograron con esa condena, lo que no va a faltar es nuestro espíritu de seguir manteniendo viva la memoria de esas víctimas, de seguir reivindicando la idea de que el Estado no está para ejercer violencia contra el que protesta”.

En ese pasaje, el mandatario se refirió a la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación que confirmó el lunes las condenas contra Enrique Mathov, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando De la Rúa; y contra el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, entre otros policías, por la represión y las muertes que siguieron a las protestas.

El presidente Alberto Fernández encabeza el acto en homenaje a víctimas de la represión de diciembre de 2001

Los condenados no irán presos hasta tanto esta sentencia quede firme, ya que todavía tienen la posibilidad de intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia.

En el acto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, sentado al lado de Fernández, apuntó erróneamente al máximo tribunal en su discurso, cuando le achacó la responsabilidad sobre esta decisión, que en realidad correspondió a la Casación.

“Hace muy poquito tuvimos el fallo de la Corte después de 20 años, la condena quedó firme para una de las causas que no alcanzan. Ver que la Justicia, que la Corte Suprema de Justicia, después de 20 años deje recién el fallo firme nos horroriza más”, confundió el funcionario, en un momento de alta tensión entre el Frente de Todos y la más alta magistratura, luego de que se declarara inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner.

Fernández había asumido el compromiso de elaborar la iniciativa de la reparación económica durante un encuentro que mantuvo en Balcarce 50 el pasado 1º de diciembre con un grupo de familiares: Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, la madre y el hermano de Carlos Almirón; Adriana Ochoa, la prima de Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, la esposa de Alberto Márquez, que asistió al encuentro junto a su hija María Soledad Aguilera; y María Arena, la esposa de Gastón Riva.

En el acto estuvieron presentes también familiares de los fallecidos y representantes de organismos de derechos humanos. Durante la actividad además se descubrió una una placa conmemorativa que quedó emplazada en el ingreso a la Casa de Gobierno. “En memoria de quienes fueron víctimas de la violencia institucional, defendiendo la democracia en todas las calles del país. El dolor por las vidas perdidas es cimiento para luchar por una Argentina justa”, dice ese homenaje.