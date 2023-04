Alberto Fernández reveló cómo fue su encuentro con Biden: "Nos reímos de Trump"

El presidente Alberto Fernández reveló hoy parte de la conversación que recientemente tuvo con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, y contó que durante una parte de la reunión ambos “se rieron” del ex mandatario de ese país, Donald Trump, porque ambos tienen “una mala opinión de él”

“Él sabe perfectamente las similitudes entre Macri y Trump, el vínculo que tuvieron y que tienen. Yo creo que entiende perfectamente que la deuda que tiene la Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri”, sostuvo el jefe de Estado argentino.

Durante una entrevista con Tomás Rebord para su canal de Youtube “El método Rebord”, el Presidente aclaró que en esta ocasión no hablaron específicamente sobre los presuntos intereses políticos de ese préstamo, pero que sí le remarcó que “era impagable”.

“Yo le había planteado la necesidad de hablar claramente de lo que nos pasaba y de lo que necesitábamos de los Estados Unidos. Esta reunión tuvo una cosa diferente a las de Biden con cualquier otro gobierno, que fue la de sentar la plana mayor de su gobierno con la del nuestro”, agregó.

En este sentido, Alberto Fernández aseguró que “fue una muy buena reunión y recordó que Biden, delante de la delegación argentina, “dio instrucciones” a su equipo “para que se atiendan” los asuntos que le planteó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario rememoró que cuando ganó las elecciones en el 2019 se reunió al poco tiempo con su predecesor, Mauricio Macri, quien le recomendó “cada dos semanas cortar” porque la administración nacional “es una trituradora”.

“Yo lo escuché y le dije 'miré, yo sé de qué se trata esto, estuve cuatro años en el despacho de ahí al lado (por la oficina del jefe de Gabinete), y tomarse un descanso cada dos semanas, la verdad es difícil. Esto es 24 por 24″, señaló.

Y agregó: “Voy a terminar mi mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y de haberme llevado solamente el honor de haber sido el Presidente de los argentinos. Yo tengo un cariño enorme por este Pueblo”, lo que podría interpretarse como una indirecta a los problemas por denuncias y juicios de corrupción que enfrentan muchos otros referentes de su espacio.

Al ser consultado específicamente por la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández remarcó que el problema es que existen “demasiados 'ismos' en el peronismo después de Perón: el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo, es demasiado”.

“El Frente de Todos es un frente de todos, no es mío. Si yo hubiera traicionado a todos los compañeros que eran parte de un frente… y por eso preservé ese frente. Era más importante el frente, la unidad, y ¿de qué me servía a mí un gesto de unidad para humillar a otro? Y menos creo que la política sea eso. Entre compañeros nos sentamos, discutimos, debatimos y hay uno que tiene la decisión, y ahora soy yo ese. Yo fundé el kirchnerismo, yo lo acompañaba a Néstor Kirchner y mis compañeros se reían, creyendo que era un delirio”, destacó.

En este sentido, indicó que hay varios integrantes de su Gabinete que también tienen esos orígenes, como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la Portavoz, Gabriela Cerutti; y los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Cultura, Tristán Bauer.

“Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, porque soy kirchnerista, sería tirarme un tiro en la cabeza. Mi objetivo es mejorar lo que somos, terminar los personalismos. No podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno, no podemos y no debemos permitir que eso pase”, completó.

El Presidente se había referido también a su militancia pasada, dijo que estuvo en la UES y en la JP, en los 70. Y se describió como una persona crítica: “Algo que cuestionaba con Perón vivo era el personalismo y verticalismo. Yo descreo del personalismo. La no construcción del Albertismo es producto de mi convicción, tenemos demasiados 'ismos' en el peronismo después de Perón: el menemismo, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo, es demasiado… Perón dijo 'organícense porque me voy a morir y no hay otro Perón'; y nosotros esa organización democrática nos la debemos…. Tenemos que renovar una vez más la fuerza y una de las cosas que tenemos que hacer es terminar con los personalismos”.

“Si Perón viviera, sería más cuidadoso en lo que estoy diciendo -aclaró-. Pero Perón hay uno”. Y en cuanto al liderazgo de su vicepresidenta, aclaró: “Mi problema no es si Cristina conduce o no, yo quiero que conduzca por decisión popular, y yo quiero conducir si el pueblo dice que yo conduzca”, dijo, en lo que pareció un desafío a una primaria. Antes había dicho: “Las diferencias entre nosotros saldémoslas como se saldan en una democracia: llamemos a la gente a que vote a ver qué entiende la gente que es lo más representativo”.

Asimismo, el jefe de Estado defendió las medidas que se tomaron durante su administración, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones con los acreedores privados, la gestión durante la pandemia del coronavirus, su posición contra la guerra en Ucrania y a favor de fomentar un diálogo en Venezuela.

“¿Que yo no ejercí el poder? ¿Quién dictó la ley del aborto? ¿Quién sacó la ley de los 1000 días? ¿Quién sacó el documento no binario? ¿Que yo no ejercía el poder? Lo único que yo no hago es ejercer un relato del poder que ejerzo”, agregó.

Defendió “la inocencia de Cristina”

Al hablar sobre la situación de su compañera de fórmula por las denuncias de corrupción en las que está involucrada, el Presidente opinó que “es injustamente condenada” en la causa Vialidad y que es víctima de “un relato judicial que no se condice con la realidad de lo que ella hizo”.

“Yo lo que quiero que la gente entienda no es el resultado de la proscripción de Cristina, es la condena sobre una persona inocente, eso es lo que, como gente de derecho, lo que más nos debe indignar. Yo, cuando lo fui a ver a Lula preso, salí y le dije a los medios 'vengo a reclamar por una persona que es perseguida y es inocente'. Estaba claro que si Lula seguía preso no iba a ser candidato, pero lo más importante era dejar en claro su inocencia, y lo más importante ahora es hablar de la inocencia de Cristina”.

Admiti´´o que en el interior del FdT tienen “algunas diferencias (en el modo) de encarar la solución de algunos problemas”, y puso como ejemplo el cómo plantarse “ante el fondo”. “No se concibe un país en default con el Fondo, quedás fuera del sistema -dijo, tomando distancia de posiciones extremas- Si me dabas a elegir hubiera elegido no tener deuda con el FMI, pero es lo que me tocó y no lo podía evitar, y la propuesta de dilatar una solución nos condenaba a nosotros”.

Reiteró que el crédito tomado por Macri “fue un disparate, un crédito político de Trump para beneficiar a Macri contra mí” y agregó que cuando se lo dice a los funcionarios del Fondo, le dicen “tenés razón, pero marche preso...”

“Yo tengo la convicción de que hicimos la mejor negociación posible y no necesariamente es para celebrar. Lo negativo es tener una deuda con el Fondo, es lo que nos va a condicionar, es el verdadero problema”, insistió.

Aseguró que alienta a todos los que tienen aspiraciones a que se presenten y que no sabe quién está mejor posicionado: “Falta tiempo, creo que hay actores que pueden aparecer en el escenario y ser candidatos, aspiro a impulsar a todos”.

“¿Tenés ganas de otro mandato?”, fue la pregunta del conductor. “Qué sé yo… sólo me falta que los marcianos bajen a la Argentina; yo tengo ganas de que gane el Frente de Todos y que crezca el país y que ese crecimiento tenga la cuota de justicia social que hace falta”, respondió.

“Me preocupa y no me preocupa el fenómeno Milei -dijo en repsuesta a otra consulta-; yo solo marqueé, y a Milei lo ofendió mucho, que muchas veces sectores autoritarios se valen de la democracia para acceder al poder y después construir desde allí el autoritarismo, y puse como ejemplo a Hitler: Pasa en muchos lugares del mundo, y es un tema que debe preocuparnos. La Argentina ha tenido historia de autoritarios”.

El programa arrancó con unos 4000 espectaores y cuando había transcurrido algo más d euna hora, eran 27 mil.

En cuanto a la situación económica, destacó que era “una suerte que Sergio (Massa) se pudiera hacer cargo de eso” y dijo que su trabajo “es tan difícil como inesperado porque él no buscaba nunca ser ministro de Economía”. Los problemas de la economía, sostuvo, no son responsabilidad del actual ministro.

“Desde que asumí me vienen diciendo que se vienen los saqueos y nunca hubo ninguno -destacó-, y no fue porque puse gendarmes en los supermercados, fue porque siempre estuvimos presentes”, señaló en referencia a los planes y subsidios. “Los salarios están deprimidos, claro que sí, ya venían así, yo lo que hice fue, en medio de la pandemia, de la guerra, tratar de que las paritarias vayan siguiendo a la inflación”.

Entre la gente con la que más habla, mencionó a Santiago Cafiero, Agustín Rossi, Gabriela Cerrutti, Julio Vitobello y Vilma Ibaarra. Además destacó que Vcitoria tolosa Paz conoce el tema social “a la perfección”. “El gobierno es una orgánica y ahí estamos todos juntos. Si hay que hablar de ambiente lo llamo a (Juan) Cabandié; no dejo que otro opine por él”.

Finalmente, el Presidente señaló que sus dos ejemplos son Finlandia y Noruega: “Los noruegos descubrieron que tenían la segunda reserva de gas del mundo, pero la tenían en el mar; no lo sacaron hasta que tuvieron la tecnología, y cuando lo hicieron, con lo que obtuvieron por el gas construyeron un fondo soberano que es el más grande de Europa. Esa es la diferencia entre Noruega y un país de África. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Noruega”.

Al cierre del programa, Rebord le presentó a los integrantes de su equipo y todos juntos le cantaron el feliz cumpleaños. Alberto Fernández cumplió hoy 64.