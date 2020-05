Alberto Fernández: Si un juez hizo algo indebido deberá explicarlo

El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que "a todos nos preocupa la economía, pero más nos preocupa la salud de la gente" y agregó que el objetivo del gobierno es que los "argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y paguemos lo menos posible".



Evaluó que este año el PBI de Argentina podría "caer entre 5 o 6 puntos" por la pandemia, pero aseguró que el gobierno "tiene un plan" para enfrentar la situación y advirtió: "De la economía nos vamos a recuperar, pero de las muertes no"



Fernández advirtió que quienes gobiernan "entienden que hay que moverse con mucho cuidado" sobre la posibilidad de habilitar las salidas de personas del aislamiento obligatorio durante la pandemia de coronavirus, pero otros sólo "escriben en Twitter", donde "opinar es facilísimo".



El mandatario aceptó que "la solución de la deuda todavía es un problema para la Argentina", pero aseguró que el gobierno tiene pensado cómo será "el día después" según si eso se resuelve de una manera u otra.



Afirmó que la Argentina "no quiere entrar en default", aseveró que la oferta del gobierno para el pago de la deuda con acreedores privados es "sostenible" y aseguró que "nosotros hemos hecho una propuesta muy sostenible y los acreedores no están perdiendo dinero, están ganando menos".



Fernández dijo que su gobierno "quiere resolver de una vez y para siempre el problema de la deuda" y consideró que, por esa razón, "el FMI avaló" la lógica planteada por Argentina para hacer frente a los vencimientos de deuda con acreedores externos.



El Jefe del Estado señaló que "en lugar de pagar 7 puntos de interés les estamos proponiendo pagar 2 puntos, efectivamente están dejando de ganar 5 puntos, en un mundo que está pagando cero de interés".



"Nos hemos fijado el 8 de mayo para que se solucione el tema de la deuda y ya veremos como se soluciona si aceptan o no la propuesta que hemos hecho", dijo Fernández.



"Este va a ser otro mundo y ese mundo nos da oportunidades", dijo Fernández, para luego agregar que "la economía se ha derrumbado, la economía es otra y será una economía que deberá ser más solidario con el consumidor y con el que trabaja".



El Presidente expresó que "con Martín (por Guzmán, el ministro de Economía), pensamos un plan macro que busca construir un país que crezca que se desarrolle y tenga una deuda sustentable".

JUSTICIA



El presidente Alberto Fernández afirmó que "si juez hizo algo indebido deberá explicar lo que hizo y en eso no tiene nada que ver la política", en referencia al otorgamiento de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus.



"Estoy impedido de meterme en la justicia", insistió y defendió la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, en carácter de amicus curiae, en el pedido formulado por la defensa del detenido Ricardo Jaime para que recibiera prisión domiciliaria, algo que fue rechazado por la Justicia, y aclaró que el gobierno "no apeló".