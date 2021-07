Alberto Fernández, sobre las 100 mil muertes: No necesitamos sumar las víctimas para sufrir

“No necesitamos sumar las víctimas para sufrir”, dijo el presidente Alberto Fernández en la primera declaración oficial por las 100 mil muertos por coronavirus. Le contestó a su antecesor Mauricio Macri, que criticó las políticas para combatir el COVID-19. El mandatario aseguró: “Le vamos a ganar a la pandemia”.

Mencionó que decretó cinco días de duelo porque el país alcanzó “un número de muertos por coronavirus que merece homenaje”. Dijo que todos sufrieron "cuando hubo un muerto" y que “no se necesita sumar víctimas para sufrir”, en relación a los 100.000 fallecimientos por la pandemia.

Después del silencio oficial inicial declaró que para el Gobierno las muertes por COVID-19 “no son intrascendentes, pero tampoco un negocio”. Le hizo fuertes críticas a la oposición, a la que acusó de generar una grieta: “Hay quienes con esas muertes hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, de ponernos en veredas enfrentadas”.

Habló de una conversación que tuvo con Macri en la que aseguró que el exmandatario le transmitió: "Que mueran los que tengan que morir", lo que el fundador del PRO desmintió. El Presidente dijo: “En medio de tanto dolor hay que avanzar. Alguien me dijo cuando empezó la pandemia: 'No hagas nada, que mueran los que tengan que morir...', pero yo hice todo el esfuerzo”.



Habló de que “no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte, algo que duele a todos”. Agregó: “Nadie celebra la muerte, salvo los asesinos y nosotros no lo somos”. Pidió que “tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto padecer no sea en vano”, y que “este mal momento que no quite de la memoria lo vivido en otro tiempo”, al encabezar un acto en Guernica.

Defendió la vacunación como plan para defenderse de la cantidad de muertes por la pandemia, estrategia que adelantó se adelantó. Destacó que más del 60% de los mayores de 18 está inmunizado y que predicaron “para que nadie temiera” por las declaraciones de la oposición sobre los sueros y para que tuvieran “la convicción de que la vacuna era la solución”.

Chicanas y acusaciones a la oposición

En clave electoral previo a las legislativas, chicaneó a Juntos por el Cambio y le hizo duras acusaciones: “A nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva, porque si el pasado vuelve estas plantas de AYSA se frustran. Las 1700 obras que están en marcha en todo el país quedan inactivas. Los 300 mil puestos de trabajo que se crean con la construcción de viviendas desaparecen”.

Aseguró que actualmente en la Argentina se producen autos “como en 2015? y que cuando asumió en diciembre de 2019 “el 70% de los autos que se vendían en Argentina era importados”. Pidió “recuperar la dignidad” y calificó a la sociedad como “un pueblo maravilloso que se levantó mil veces, capaz de “reconstruirse mil veces ante tragedias enormes”.