Alberto Fernández, en Tierra del Fuego

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Tierra del Fuego donde, junto a otros funcionarios, otorgó el crédito número 50 mil para la construcción de viviendas, y firmó convenios de obras públicas.



El primer mandatario, durante su discurso en el Polideportivo Municipal, aseveró que “tener un techo donde vivir es un derecho humano” y que la tarea de construir viviendas “la debe encarar el Estado porque no la va a hacer ningún banco”.

El presidente también recordó en su discurso que la gestión de Cambiemos dejó "70% de la obra pública paralizada", mientras que en la actualidad hay "4.600 obras en ejecución"



En relación con las viviendas, no solo remarcó la creación de un Ministerio de Hábitat que "nunca había existido", sino que, "a diferencia de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que en cuatro años entregó 16 mil viviendas, nosotros llevamos entregadas 45 mil en tres años y tenemos en construcción otras 114 mil", aseguró.



Fernández también aseveró que en la actualidad "hay más empleo formal que el que había en el 2019" y sostuvo que, pese a la pandemia de coronavirus, su gestión pudo "encender" la economía.



"La encendimos y crecimos 10 puntos y medio, y el desempleo pasó de 11 a 7 puntos", enfatizó.



En ese contexto, pidió "mirar el futuro y que nadie desuna" a los argentinos, a la vez que llamó a dejar de lado a las "voces del desánimo".



Por eso convocó a seguir apostando a la "Argentina que produce y da trabajo" y a seguir "transitando por esta senda sin que nadie nos tuerza el camino".





El jefe de Estado afirmó además que su Gobierno está "trabajando fuertemente" para mejorar los ingresos de los jubilados, "sabiendo que hay un problema que se llama inflación y que hay que ayudar a sobrellevar ese problema a los que menos recursos tienen".



En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, consideró un "hecho histórico" a la "cantidad de viviendas y suelo urbanizado que se están generando en la provincia", y lo atribuyó a una "decisión política de producir un país para todos y todas, y no para unos pocos como nos proponía el ex presidente Mauricio Macri".



A su vez, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, señaló que el gobierno nacional encarna el rol de un Estado que "está para cumplir los sueños y para transformar la realidad".

Posteriormente, Vuoto destacó "Es un Estado que le reintegra los medicamentos a los ancianos, que construye casas, hace obra pública y les devuelve derechos a los trabajadores. Le agradezco, señor presidente, haber cumplido con los fueguinos",







Homenaje

Por su parte, Fernández rindió homenaje en Ushuaia a los excombatientes de Malvinas, aseguró que “los argentinos tienen un reclamo irrenunciable sobre las islas" y ratificó que el país nunca dejará de reclamar sus derechos sobre el archipiélago que Gran Bretaña usurpa desde 1833.



“Cada argentino sabe que tenemos un derecho irrenunciable sobre las islas Malvinas y que nunca vamos a dejar de reclamarlas. Insistiremos por la vía diplomática pero nunca vamos a dejar de hacerlo”, afirmó Fernández.





Luego del acto, el Presidente se dirigió al Monumento a los Caídos, ubicado en la plaza Islas Malvinas de la capital de Tierra del Fuego, a orillas del canal de Beagle, acompañado por el gobernador Gustavo Melella, miembros de las fuerzas de seguridad y grupos de excombatientes para depositar una ofrenda floral.





Después, el jefe de Estado hizo lo mismo en otro monumento ubicado en las cercanías, dedicado a las víctimas del Ara General Belgrano, hundido en el conflicto.



Fernández consideró que este año es “muy especial” porque se conmemoran cuatro décadas de la recuperación de las islas y del conflicto bélico con Gran Bretaña.



“Le quiero brindar mi gratitud y todo mi respeto a quienes combatieron en las islas. No puedo dejar de recordar que estoy junto al gobernador de Malvinas”, apuntó en referencia a Gustavo Melella, el mandatario de Tierra del Fuego, que tiene jurisdicción en todas las islas del Atlántico Sur.