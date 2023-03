Alberto Fernández, tras ser atendido en el sanatorio Otamendi: "No es nada grave, aunque doloroso"

"No es nada grave, aunque doloroso". Así definió el presidente Alberto Fernández su cuadro médico que lo llevara a ser atendido este martes en el Sanatorio Otamendi, donde le diagnosticaron una hernia de disco lumbar por la que necesitará un “bloque radicular” como tratamiento.

Ya pasada la medianoche, Fernández respondió la consulta sobre su salud este miércoles, confirmó el cuadro que lo aqueja y precisó, con esperanza de encontrar alivio: "Este viernes me infiltran y se acaba el problema". "Estoy bien. Nada importante. Me hicieron los estudios y el viernes me infiltran en el disco que está apretando el nervio. Esa es la hernia de la que hablan. Estuve muy dolorido ayer (por el lunes) y esta mañana (por el martes)", explicó el mandatario.

Aclaró que la atención médica que recibió surtió efecto. "Ya estoy con menos dolor y el viernes estaré listo. Todo es ambulatorio. Nada grave. Aunque doloroso", resaltó el mandatario en un breve intercambio con este diario y con la señal TN, luego de salir del sanatorio Otamendi este miércoles, junto a su pareja, la primera dama Fabiola Yañez.

Este miércoles el Presidente seguirá sus actividades en la Quinta de Olivos -donde le recomendaron reposo- y no viajará al interior, como suele hacerlo. En su agenda tenía previsto una visita a Chaco que seguramente será reprogramada para la próxima semana.

También contó el mandatario que no le dieron ninguna otra medicación, salvo analgésicos. Se trata de otro tema de cuidados porque no le pueden dar medicación compleja debido a que sufre de gastritis. "Con el bloqueo del viernes el dolor desaparece por completo", se envalentonó.

"El viernes me infiltran y termina todo el problema", insistió.

Este martes, antes de asistir al Otamendi, al Presidente se lo vio en sus redes sociales oficializando a designación de Verónica Gómez, al frente de la Oficina Anticorrupción. Luego Clarín confirmó su ingreso al Otamendi y la Unidad Médica Presidencial publicó dos partes médicos, el primero confirmando su dolencia y la atención recibida. Y el segundo especificando su hernia de disco lumbar.

Los partes médicos

La Unidad Médica Presidencial emitió dos comunicados sobre su salud, firmados por el encargado del área de la salud presidencial, Federico Saavedra.

En el primero, se especificó que el Presidente presentaba "un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico".

En el segundo parte médico, se informó respecto de una hernia de disco lumbar: "Al señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas".

"Se le indica reposo y adecuar sus actividades en la RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE OLIVOS (R.P.O.)", agregó el parte.