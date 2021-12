Alberto Fernández viaja a Chapadmalal y ordenó para sus ministros vacaciones cortas y en el país

En la Casa Rosada responden que no habrá vacaciones extendidas para el Gabinete pero sí “breves cortes” de fin de semana, siempre dentro del país.

Esa es la orden que bajó el presidente Alberto Fernández para sus ministros en el marco de un país que aún lejos está de dejar atrás la pandemia y que está envuelto en una delicada situación social y económica.

Estos “breves cortes” serán mini vacaciones como las que el mandatario disfrutó junto a la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia de Chapadmalal. Allí pasó la Nochebuena y recibió la Navidad y es el mismo sitio que volvió a elegir para esperar la llegada del 2022.

Alberto Fernández pidió que los ministros vacacionen en el país y eviten los lujos

Cerca del jefe de Estado aseguran que retomará su agenda de trabajo el lunes 3 de enero con la mira puesta en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la situación sanitaria del país.

Es que se esperan para las primeras dos semanas del primer mes del año altos niveles de positividad en medio de la temporada de verano. De cualquier modo el Presidente ya adelantó que no piensa en nuevas restricciones.

Qué funcionarios ya se fueron de vacaciones y qué hará Cristina Kirchner

La que ya disfruta de un pequeño descanso es la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti, que armó una escapada de fin de año con amigas. La funcionaria comenzó a cumplir funciones en octubre pasado.

Otro de los funcionarios que dejó por unos días sus tareas es el canciller Santiago Cafiero, que pasó la Navidad y recibirá el 2022 en la Costa Atlántica junto con su familia. “El lunes 3 ya tiene agenda oficial, el mismo sábado ya está acá”, dijeron en su entorno.

El Gobierno busca de esta manera diferenciarse de la gestión de Mauricio Macri. Aseguran que “los tiempos de largas vacaciones ya no corren más” y que todo el Gabinete debe estar en funciones para un verano “caliente”.

El descanso de Cristina Kirchner en “su lugar en el mundo”

Sin embargo, la que parece se tomará un descanso algo más extenso es la vicepresidenta Cristina Kirchner, que pasará el fin de año en El Calafate y luego se quedará “unos días más” en “su lugar en el mundo”.

Fuentes cercanas a la titular de la Cámara de Senadores dijeron que de cualquiera manera “todo es muy dinámico” y lo previsto puede modificarse.

Una cuestión no menor es que Alberto Fernández le pidió a su gabinete que las vacaciones sean dentro del país y se eviten los “lujos”.

“El Gabinete no resiste más golpes”, resumen en la Casa Rosada. Recuerdan que en 2021 el Presidente ya tuvo que contener la crisis interna que se desató tras la renuncia masiva de funcionarios que respondían a Cristina Kirchner. Cerca del Presidente esperan que los ministros cumplan con lo pactado y no haya sorpresas. Incluso se habló de la posibilidad de evitar balnearios populosos en donde pueden ser víctimas de alguna foto que no tarde demasiado en viralizarse en las redes sociales.

Algo difícil de lograr si se tiene en cuenta que para este verano se espera que millones de personas se movilicen por todo el país.