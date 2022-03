Alberto Fernández viaja hoy a Tucumán y se aleja del debate en el Senado

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el viernes arribarán a Tucumán el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para participar de la entrega de móviles a la Policía tucumana. Pero además, anunció la visita del presidente Alberto Fernández, justo el día que anticipó que comenzará la "Guerra contra la inflación".

"Confirmado, mañana viene el Presidente Alberto Fernández a Tucumán. Tendremos una reunión donde el primer mandatario nacional hará uso de la palabra. Aún no está definido el lugar”, afirmó Jaldo.

Además, detalló que “se quedará a dormir en la provincia. Luego el viernes por la mañana tendremos la entrega de 100 camionetas para reforzar todo lo que es la política preventiva en la Policía, de la que participarán el Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández”.

Mañana, desde las 14:00 el Senado debatirá el Programa de Facilidades Extendidas alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Ayer, Fernández anunció una "Guerra contra la inflación" durante un acto en Tortuguitas: "Les prometo que el día viernes va a empezar la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden", afirmó.

Horas después, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) informó que los precios al consumidor (IPC) subieron un 4,7% en el mes de febrero respecto a enero: así, la inflación el primer bimestre de 2022 fue del 8,8% y la interanual es del 52,3%.

Las primeras medidas de la Guerra contra la inflación

La agencia Télam detalló que el gobierno anunciaría "los últimos días de esta semana" una batería de medidas para contener la inflación, que podrían informarse en el marco de la visita presidencial a Tucumán.

"Uno de los principales temas que buscará contener el Gobierno es el aumento del precio de los alimentos, en especial del de los commodities agrícolas. El trigo, por caso, es uno de los que exhibió mayor volatilidad con impacto directo en los principales productos de consumo, ya que su precio internacional escaló de US$ 322 la tonelada un día antes de que se produzca la invasión a más de US$ 400 en la actualidad, aunque supo cotizar por encima de los US$ 500 la tonelada", precisó la agencia estatal.

En ese sentido, recordó que "ante esta situación, el Gobierno buscó amortiguar su efecto con la concreción de un fideicomiso de 800.000 toneladas de trigo para la elaboración de harina 000 y fideos secos dentro del plan +Precios Cuidados".

Además, el Gobierno Nacional "planea poner en funcionamiento otras herramientas, a partir de la obtención de recursos vía eliminación del diferencial en los derechos de exportación que beneficia a los subproductos de la soja, como los son el aceite y la harina, sin necesidad de aumentar las retenciones a los granos".

Télam repasó que tras la suspensión del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) concretada el domingo pasado, el presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; y que el domingo hizo lo propio con el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y con el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

"Allí analizaron una serie de medidas que se podrían anunciar en los próximos días, entre los que se encuentran la modificación del decreto con el subsidio para la exportación del aceite y harina de soja, que de esta forma pasaría del 31% al 33%, para ampliar el fideicomiso del trigo en alrededor de US$ 450 millones", concluyó la agencia. Estas serían, en primera instancia, las medidas que anunciaría Fernández en el inicio de la Guerra contra la inflación.