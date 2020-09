Alberto Fernández volvió a criticar la concentración de riqueza en la Ciudad de Buenos Aires: "La Argentina central ya no se tolera más"

El presidente Alberto Fernández reiteró este martes sus críticas a la concentración de la riqueza en la ciudad de Buenos Aires al señalar que "la Argentina central ya no se tolera más".

La frase se produjo durante un anuncio de obras para la provincia de Chaco. "Amo la ciudad de Buenos Aires, aquí nací, la quiero, la disfruto, estoy orgulloso, pero no disfruto cuando pienso lo desigual que es esta ciudad respecto al resto del país", señaló el mandatario.

Y continuó: "El ingreso per cápita de esta ciudad es igual a la de las ciudades más ricas de Europa y en otros lugares solo se parece al per cápita de los lugares más pobres del mundo. Me duele la desigualdad".

Aunque no mencionó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, aclaró que sus dichos "no son en desmedro de nadie". "No se soporta más un sistema económico que deja al margen a tantos", indicó.

El viernes pasado, en Santa Fe, Alberto Fernández catalogó a Buenos Aires como una ciudad "opulenta" y dijo que las diferencias con el interior del país "lo llenaban de culpa".

Sus palabras le valieron críticas por parte de la oposición e incluso el propio Larreta salió al cruce: "Si hay diferencias o desigualdad con la Capital, en todo caso debemos buscar que ese desarrollo llegue a toda la Argentina, porque nuestra idea es igualar para arriba".

Fernández, que se define como el "porteño más federal", también habló de esta cuestión el lunes durante la presentación de la reestructuración de la deuda. Allí manifestó la necesidad de "pensar un país "que se reestructure de otro modo".

En este sentido, resaltó la necesidad de articular políticos para evitar que toda la concentración de la riqueza gire en torno al puerto de Buenos Aires. "Es una Argentina injusta en la que vivimos porque hay un interior del país que gasta enormes energías por tratar de llegar a ese puerto", destacó.