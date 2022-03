Alfredo Marchioli se manifestó en contra del acta de compromiso entre el Gobierno y las empresas mineras

En el marco de la primera Sesión Especial de la Cámara Baja, el diputado Alfredo Marchioli planteó una serie de observaciones sobre el acta de compromiso entre el Estado Provincial y la empresa Liex S.A., proyecto Tres Quebradas enfatizando que el tratamiento de la misma junto al acta con la empresa Galaxy Lithium (Sal de Vida) responden a intereses sectoriales, empresariales y de negocios.

"El acta de compromiso no incluye un precio de referencia internacional para la determinación del precio de mercado. A pesar de que el litio no es un commodities existen organismos internacionales que informan precios en tiempo real que podrían utilizarse para la liquidación de las regalías, aporte adicional y responsabilidad social empresaria, que conforman los ingresos del fideicomiso" plantea Marchioli al tiempo de agregar que el proyecto Tres Quebradas "no tiene habilitación para construir y operar en el “proyecto” de Unidad de Planta de Proceso de Fiambalá (UPPF)".

En su exposición ante el Pleno, Marchioli señaló: "no estamos defendiendo nuestros recursos naturales y no estamos defendiendo nuestro dinero, el de todas y todos los catamarqueños".



"Estamos violentando claramente la seguridad jurídica para todos, para la sociedad, para el Estado, para las empresas, para la actividad minera" señaló entre sus planteos el Diputado subrayando que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no otorga autorización por lo que es improcedente la declaración de utilidad pública de una Porción de terreno que no posee la factibilidad legal, técnica y ambiental para llevar a cabo las actividades de refinamiento de litio.

"Habíamos dicho que la política minera era política de estado y hoy se transforma en una política de gobierno o la política de un partido" cuestionó el dirigente radical considerando que "en honor a esas banderas que izamos todos los días y en función de cómo yo juré como diputado, rechazo este proyecto. Pido que se dejen los negocios de lado y que solamente pongamos en el centro de la escena los intereses de los catamarqueños y de las catamarqueñas, por las generaciones presentes y las que vienen".

Acta con Galaxy

Al momento de debatirse en el recinto el acta con la empresa minera Galaxy, el diputado pidió nuevamente la palabra para expresar que en lugar de recurrir a chicanas "la gente espera otras cosas de nosotros".

"Realmente es muy difícil darle jerarquía a las normativas que están saliendo" expresó el Diputado tars subrayar que el estudio y análisis de cada proyecto también mira para atrás y en este caso tomó nota lo que se hizo con fondos de regalías mineras en época del Frente Cívico y Social y del Frente de Todos.

Tras un reconto de obras realizadas, salvatajes económicos e imputados por el mal uso de regalías mineras, Marchioli enfatizó en que "si le queremos aportar a la provincia y seguimos mirando para atrás y cambiando la historia con los relatos que cada uno pueda dar, me parecía necesario dar claridad y por lo menos que nosotros tengamos la oportunidad de que la gente que nos está escuchando, que nos vio caminar y nos ve recorrer y estamos constantemente visitándolos, sepan que estamos tratando de ayudar para que cada catamarqueño y catamarqueña vivan mejor".

"Quiero lo mejor para la provincia y la minería es muy importante para los catamarqueños, pero se tiene que dar con ciertas condiciones para que sea sostenible en el tiempo, sustentable desde el punto de vista ambiental y socialmente equilibrada para el desarrollo de cada una de las comunidades que tienen estos recursos" argumentó.

Cabe destacar que ambos proyectos de Ley, fueron aprobados por mayoría y girados con media sanción al Senado.