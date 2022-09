Alicia Paz salió al cruce de Figueroa Castellanos por la situación de la OSEP

La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana, (UCR-JxC) le respondió al presidente del bloque del Frente de Todos, quien había señalado que en la actual gestión de gobierno, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) había logrado avances que no tuvo en gestiones anteriores.

En respuesta a estas afirmaciones, la legisladora defendió la gestión del Frente Cívico en la obra social, recordando que fue en esa época cuando dio inicio a su propia sede, y que al finalizar el mandato en 2011, fue entregada con números favorables.

Durante la 16º sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el Dr. Ramón Figueroa Castellanos dijo que antes del gobierno de Lucía Corpacci, la atención en la OSEP se asemejaba a la de un almacén de su barrio, donde el dueño hacía las cuentas en un papel, anotaba los montos en una libreta y recién cobraba a fin de mes.

El jefe del bloque del FdT señaló que el actual sistema informático de la obra social hizo que desaparecieran las largas filas que se veían en el anterior edificio de la OSEP de Salta y Zurita, y que hoy los trámites se hacen de manera más ágil, sin necesidad de largas filas.

En respuesta a ello, la diputada Paz de la Quintana dijo que le llamaron la atención las expresiones del presidente del bloque oficialista, al comparar la OSEP de la época del Frente Cívico y Social, con el “almacén de don Bastianón”.

En todo caso remarcó que en ese tiempo la obra social funcionaba mejor. “Durante el gobierno del FCyS tenía superávit, que le permitió ayudar a la construcción de su propio edificio, pero además no le hacía falta requerir un aporte solidario por fuera de la ley” que existe hoy.

Se preguntó la legisladora: “¿en este momento, cuál es la situación económica de la OSEP?”

Consideró además que sería muy triste que, al cabo de mas de 10 años de gobierno, no contaran con un sistema aggiornado. “El mundo ha avanzado y Catamarca también”, sostuvo.

Pero por otro lado recordó que hay varias especialidades médicas que han dejado de atender a los afiliados de la obra social, tal el caso de los odontólogos, que no cubren algunos tratamientos fundamentales.

También recordó a los pacientes con enfermedades graves, crónicas o terminales, que necesitan ser derivados, a quienes les redujeron los tiempos de validez de las derivaciones de 30 a 15 días, “después de cumplir una serie de requisitos interminables”.