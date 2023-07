Amado Boudou participó de una reunión en Casa Rosada

El exvicepresidente Amado Boudou participó en la tarde del lunes de una reunión en la Casa Rosada de la que no trascendieron los motivos ni los nombres de los funcionarios que participaron de la misma.

En su ingreso a Balcarce 50, Boudou evitó dar precisiones sobre el encuentro y solo declaró a la prensa que fue invitado a una reunión sin explicar con quién. "No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine", indicó el economista en comunicación con Noticias Argentinas.

Cuando los periodistas que estaba ubicados en la entrada principal de la Casa de Gobierno le preguntaron si la reunión tenía que ver con la campaña electoral, Boudou rechazó esa posibilidad e incluso manifestó no estar seguro si se tratarían temas técnicos de la economías.

La visita del exvicepresidente se sumó a lo que días atrás había deslizado el diputado Leopoldo Moreau en AM750 sobre que Boudou estaba trabajando con el ministro Sergio Massa en el tema deuda con el FMI.

"Unión por la Patria tiene que mostrar qué va a hacer con la deuda con el FMI: nuestra fuerza política ha dicho que va a haber que reformular el acuerdo con el Fondo. En ese sentido, Massa se ha plegado a eso y Boudou está trabajando con el ministro de Economía", precisó Moreau.

Esa versión fue desmentida por el entorno entorno del precandidato presidencial de Unión por la Patria, pero sin embargo generó el reproche de los diputados de Juntos por el Cambio que pidieron al Palacio de Hacienda que detalle si el ex vicepresidente "presta algún tipo de servicio de asesoramiento" dado a que en el 2018 Boudou fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos con la condena que pesa sobre el en la causa Ciccone.