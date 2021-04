Andá y estornudale a Kristina, la frase de un intendente tras el Covid positivo de Fernández

Luego de que se conociera el caso de Covid positivo de Alberto Fernández, Cristian Puentes, el intendente de la localidad neuquina de El Huecú, hizo un polémico chiste en las redes sociales en el que le sugería al presidente que contagiara a la vice Cristina Fernández.



Como era de esperar, sus dichos generaron un gran escándalo entre los usuarios y la crítica de algunos dirigentes de la oposición a su partido Movimiento Popular Neuquino.

“¡Alberto hoy te podés transformar en héroe! Andá y estornudale a Kristina”, escribió el intendente desde su cuenta, en alusión a la recordada frase de Javier Mascherano al arquero Sergio Romero en la definición por penales frente a Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

Ante la polémica, el dirigente neuquino explicó su broma: “Un amigo, que es medio K, me hizo una broma con nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, a lo que le quise responder con otra chicana en mi estado”.

Luego, señaló que su intención era subir el posteo, que lo vea su amigo y borrarlo. Pero, al tener problemas de conexión, creyó que no se había cargado.

“Mi hijo había roto el módem este sábado y no tenía wifi en casa. Entonces, cuando quise subir la historia no me dejó y me fui a hacer cosas”, expuso el jefe comunal al diario LM Neuquén.

Acto seguido, el intendente se justificó: “Yo no me di cuenta y recién miré el teléfono a eso de las 5 de la tarde y tenía muchos mensajes, y no entendía nada”.

A las horas, Darío Peralta, diputado provincial del Frente de Todos, criticó enérgicamente el posteo y le exigió una respuesta al gobernador de Neuquén.

“Como presidente del MPN y como gobernador, @OmarGutierrezOk debería pedir disculpas por los agravios del intendente de #ElHuecú Cristian Puentes, hacia el presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina. Es un ataque a la democracia de un dirigente de su espacio el #MPN”, apuntó desde su cuenta de Twitter.A lo que Cristian Puentes le contestó: “Los políticos tenemos que estar a otra altura. No debemos generar polémica con algo tan básico y poner el interés personal sobre el laboral. Y eso no está bien”.

Restándole importancia, sumó: “Como intendente de El Huecú creo que tengo mi grado de privacidad y puedo hacer alguna broma con otro amigo”. Aunque, por último, señaló: “Pido perdón si ofendí a alguien, nunca fue la intención”.