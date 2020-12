Andalgalá: Sigue la disputa entre promineros y ambientalistas por el proyecto de Agua Rica

En los últimos días, Andalgalá fue escenario de dos marchas relacionadas al proyecto minero Agua Rica, que se pretende ejecutar en esa localidad. Primero, fue un grupo de manifestantes “promineros”, que solicitaron que se “destrabe” la aprobación definitiva del proyecto minero en beneficio de los adalgalenses que necesitan trabajo. Luego, diferentes grupos ambientalistas volvieron a marchar rechazando Agua Rica y pidiendo que no se autorice a la empresa a iniciar la explotación minera.

El jueves por la noche, se concretó la tercera marcha a favor de la actividad minera, donde los participantes solicitaron la apertura del proyecto minero. En diálogo con medios locales, los manifestantes destacaron que la movilización “fue positiva porque vino mucha gente. Esperamos que se una más gente para que se dé la minería en Andalgalá y tengan todos trabajo”.

Respecto de la falta de aprobación del proyecto de Agua Rica, expresaron que “Ojalá se destrabe pronto porque hay mucha gente que necesita trabajo, hay mucha necesidad de trabajo, mucha desesperación de la gente por trabajar. Es lo único que tenemos en Andalgalá para trabajar, no hay otros recursos, la agricultura muy poco se da, por eso apostamos a esto”.

Con respecto a las marchas, señalaron que a partir de ahora serán organizadas en conjunto por todos los sectores promineros “para que hagamos entre todos la caminata y no sea uno el que tenga que andar. Ahora, estamos más unidos y ojalá que el 2021 venga cargado de trabajos para todos, porque lo estamos necesitando”.

Por su parte, el sábado se realizó una nueva caminata en contra del proyecto minero, organizada por diferentes agrupaciones ambientalistas. En ese marco, desde la Asamblea El Algarrobo hicieron hincapié en la falta de licencia social que Agua Rica tiene en Andalgalá y la mala experiencia con otros proyectos mineros.

“El país entero se ha dado cuenta de las mentiras del Gobierno y de las empresas extranjeras, ya no tienen licencia social en ningún pueblo del país y menos en Andalgalá, que con más de 22 años de pésimas experiencias con esta actividad contaminante, destructiva y saqueadora, nos dimos cuenta no solo de la contaminación ambiental, sino también de la contaminación social, política y económica”, señalaron desde la organización.

A su vez, cuestionaron la marcha del jueves pasado, al señalar que “unos cuantos quieren destruir nuestros Nevados del Aconquija, invocando que quieren trabajo” y comparan que hubo “tres caminatas promineras contra 566 por la vida y el agua de nuestra asamblea”.

“Por más que nos ataquen, por más que judicialicen la resistencia, por más que amenacen al pueblo, etc. jamás tendrán la licencia social para destruirnos” agregan sobre el final del comunicado.

Si bien el proyecto Agua Rica fue modificado y desde las empresas a cargo señalan que se logró reducir en un gran porcentaje la huella ambiental, que quedará una vez que se apruebe y se ponga en funcionamiento la mina, desde los sectores ambientalistas continúan cuestionando los efectos que la explotación generará en el medio ambiente. Además, también se inpugnaron las audiencias públicas realizadas por las mineras a mitad de año por no asegurar una participación real de los ciudadanos.