Andrada: Es necesario avanzar con educación financiera que evite el engaño a los ciudadanos

La adopción de las criptomonedas adquiere cada vez más difusión, y de un tiempo a esta parte nos acostumbramos a escuchar y ver muchas propuestas donde existe una promesa de ganar dinero “rápido y fácil”. Sin embargo, muchas de estas promesas son esquemas piramidales que suelen terminar en estafas como sucedió en nuestra provincia.

Ayer, el empresario Edgar Adhemar Bacchiani, su socio José Blas y de otros dos imputados, quedaron detenidos por pedido de la Justicia Federal. Son los responsables de Adhemar Capital, la compañía denunciada en Catamarca, Córdoba y Tucumán por supuesta estafa a inversores que entregaban su dinero para que fuera invertido en criptomonedas y, a cambio, le ofrecían altas tasas de interés.

Ante el crecimiento de las denuncias por estafas piramidales en Catamarca y en todo el país, el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, presentó días atrás en la Cámara alta un proyecto de ley que habilita a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a frenar publicidad engañosa que fomente estafas.

El proyecto propone modificar dos artículos de la Ley de Mercado de Capitales (26.831) que versan sobre la publicidad de productos financieros. Para el legislador, “es necesario avanzar con educación financiera que evite el engaño a los ciudadanos”.

“Deseo que la Comisión Nacional de Valores tenga una autoridad absoluta en la cual si observa que hay alguien que está publicitando este tipo de productos y es engañoso, tenga la potestad de ordenar que se frene la publicidad. También podrá regular previamente la publicidad sobre ese tipo de producto y en todos los ámbitos”, indicó Andrada, en diálogo con TN.

“En el tema televisivo están las publicidades no tradicionales, y ahí es donde ingresan personas. Estos estafadores lo que buscan que personas que son artista, futbolistas o deportistas, que muchas veces no saben del tema, para hacer publicidad”, agregó.

El legislador aseguró que la norma aplica a todos los productos financieros, a la vez que aseguró que “acá no se busca regular estos productos financieros. Esa no es la idea. Lo que queremos es que estos estafadores no se escuden tras estas ideas que ofrecen rentas fijas. Lo más inmediato que se puede hacer para cuidar al ciudadano es frenar esta publicidad”, señaló.