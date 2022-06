Andrada: Una Corte federal beneficiaría a los catamarqueños

El senador nacional Guillermo Andrada (FdT) sumó argumentos a favor del proceso de federalización de la Corte Suprema de Justicia y tiró por tierra los dichos de algunos de dirigentes de la oposición.

“Sin dudas, hoy tenemos prioridades diferentes. Los gobernadores están promoviendo un cambio estructural del Máximo Órgano Judicial de la Nación con el objeto de que todas las provincias puedan contar con un representante que garantice un ordenamiento más equitativo a la hora de las resoluciones y fallos que deben tener mayor celeridad, paridad de género y una mirada más federal”, analizó Andrada.

El senador sostuvo además que, en 150 años, solo hubo 3 mujeres en la CSJN. Y puntualizó que de la Pampa hacia abajo nunca hubo magistrados designados en el máximo tribunal.

El legislador Indicó que, entre los temas que “realmente” le interesan al interior del país figuran las problemáticas vinculadas con la ANSES, PAMI, narcotráfico, medio ambiente y pueblos originarios, por mencionar algunas. Pero no eso tiene asidero con los temas de interés para Capital Federal.

A modo de ejemplo, señaló que hoy un jubilado, para tener asistencia de la Corte, tarda entre 7 y 9 años. Y que un abogado del interior, para saber si la Corte le aceptará un caso, tarda entre 2 y 3. Existe un promedio de 7.000 sentencias de la Corte por año, mientras que ingresan unos 16.000 expedientes durante ese periodo. Es decir, se acumulan alrededor de 10.000 expedientes anualmente.

“De ahí que, una mayor cantidad de miembros o una sectorización por salas, permitiría aumentar la cantidad de sentencias”, reflexionó.

Cuestionamientos

El legislador oficialista cuestionó a sus pares de la oposición por las “críticas” constantes contra el Gobierno nacional y provincial.

“La ciudadanía catamarqueña observa que los legisladores de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) únicamente se dedican a defender los intereses porteños, porque allí tienen sus aliados políticos, pero se olvidan de Catamarca en ese camino. No se puede criticar todos los esfuerzos que realizan el presidente Alberto Fernández y el gobernador Raúl Jalil para superar la crisis económica por la que atraviesa el país. Hoy la oposición está desorientada y lo más preocupante para un sistema político sano es que no tienen ninguna propuesta seria para generar más empleo o mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Y no hay que olvidar que quienes ahora son críticos profesionales del Gobierno, son los mismos que prácticamente dinamitaron al país en solo cuatro años. Es casi una ironía que nos exijan resolver en dos años el desastre que hicieron en cuatro. Deberían ejercitar la autocrítica y dejar de lado la campaña electoral”, sentenció.

A su vez, interpretó que sería “más atinado” que los opositores presenten una propuesta para la selección de los eventuales jueces, en vez de cuestionar sin fundamentos.

“Quizá, lo que realmente aflige y molesta, es la posibilidad de que los jueces de la Corte Suprema ya no sean todos de CABA o de la provincia de Buenos Aires, donde sus socios políticos del PRO tienen diversos intereses en juego. Sin embargo, el también presidente de la UCR local, debería respaldar la posibilidad de que la Corte Suprema pueda contar con un catamarqueño en su integración. Pero parece que su cercanía política y amistad con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri pesan más que la legítima representatividad que podría lograr Catamarca en la Corte”, concluyó Andrada