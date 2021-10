Aníbal Fernández descartó la idea de "ataques terroristas" en el sur del país

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó la presencia de fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona cordillerana de Río Negro donde se produjeron distintos ataques incendiarios y afirmó que será la Justicia la encargada de delimitar responsabilidades, aunque descartó que se traten de acciones “terroristas”.



“El Presidente habló con la gobernadora (Arabela Carreras) y tuvo una charla muy buena, y me satisfizo la felicitación que hizo la gobernadora a la Gendarmería”, indicó el funcionario al hablar por radio La Red.



“Tenemos el escuadrón 34 y 35 de Gendarmería, tenemos a la Policía Federal y también a la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estamos todos en ese lugar con silencio, sin hacer demasiada bulla y mostrando todo lo que podemos”, indicó el titular de la cartera de Seguridad nacional.



Al ser consultado sobre si enmarcaba lo ocurrido en la tipificación de “terrorismo”, Aníbal Fernández respondió: “Decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de estas características para sacar una ventaja politiquera, pero flaco favor le hacen a la República cuando se discuten cosas fuera de lo serio”.



Al responder sobre lo afirmado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien había encuadrado lo ocurrido en la Patagonia como acciones terroristas, Fernández opinó que “si Berni dice esas cosas yo no voy a abonarlas" y agregó: "Al contrario, me parece una aberración que estemos hablando de cosas que no pasan ni por casualidad”.



“Soy respetuoso del pueblo mapuche, que no es el que está detrás de este tema; hay un grupo que no se sabe ni siquiera si son descendientes del pueblo mapuche y tienen que ser analizados, investigados y juzgados”, argumentó el ministro.



Sobre si los responsables de estos hechos son delincuentes, afirmó: “No tengo la calificación de si son delincuentes; si la Justicia los encuentra responsables del delito, el día que los tengamos veremos quiénes son y que la Justicia los juzgue y los sancione”.



En otro orden, Aníbal Fernández opinó sobre el vallado colocado por el Gobierno porteño en torno al memorial a las víctimas fatales de Covid-19 frente a la Casa Rosada al decir que “si sirve para colaborar", él adhiere.



"Si sirve para colaborar porque me decían que el objetivo era rendir homenaje a los muertos por Covid, me adhiero; pero cuando uno mira de cerquita (algunos mensajes del monumento) que putean al Presidente y a Cristina, tienen una rara forma de rendir homenaje”, advirtió.