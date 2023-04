Aníbal Fernández repudió la agresión contra Berni: "Es una locura"

El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, estaba en su despacho de la calle Gelly y Obes cuando vio por TV la agresión a Sergio Berni. Aunque hace una larga temporada ya que lo que pesa es frialdad y distancia con quien supo ser su amigo, no dejó de causarle estupor la golpiza y los piedrazos que le dieron los compañeros del colectivero asesinado.

En este sentido, tras la agresión a Berni, el funcionario salió en su defensa en una entrevista. “Es una locura lo que le hicieron, lo rechazo enfáticamente, es un despropósito, ¿qué responsabilidad tiene él? Es una locura”, dijo en diálogo con el medio Infobae.

Para Fernández, endilgarle la responsabilidad del crimen al secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es injusto: “No le podés cargar un hecho determinado a una autoridad que reacciona en función de las capacidad que tiene. La Provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas, lo primero que hay que hacer es no aceptar que 20 tipos agredan así a un funcionario”.

Si bien los hechos de inseguridad son jurisdicción de las fuerzas de seguridad y la justicia locales y el Ministerio de Seguridad nacional no tiene injerencia en las investigaciones ni responsabilidad operativa, Aníbal Fernández manifestó su esperanza de que se detengan a los responsables del episodio que terminó con la muerte del chofer Daniel Barrientos y se permitió dudar de que exista “algo raro” como dio a entender Berni en una conferencia de prensa desde el Hospital Churruca, donde lo atendieron tras la golpiza.

“Vuelvo a mirar esta situación y no hay mucho para explicar, no hay elementos. Por lo que escuché en televisión tiene evidentemente alguien detenido y estarían detrás de las pistas de otros dos. Si se hace investigación profunda conoceremos los motivos porque no tiene razón de ser lo que pasó”, comentó a este medio y, si bien coincidió con Berni sobre la particularidad de las armas utilizadas en el crimen, no le parece un elemento suficiente para sospechar de una operación contra el gobierno bonaerense.

“Es cierto que es un arma muy rara, es llamativo en estos hechos, pero uno no puede dejar de pensar que un tipo que va a robar no se haya robado quizás un arma caliber .40 antes”, explicó, y comentó que es un arma importante, “la que usa la policía de Nueva York”.

“No es un arma común pero los ladrones también usan la 9 milímetros, que tampoco debiera encontrarse en hechos callejeros, ¿pero qué explicación das?”, amplió.

