Aníbal Fernández sobre el ataque a Clarín: Estamos hablando de un atentado

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, consideró que el ataque de encapuchados al edificio de Clarín con bombas molotov fue "un atentado", destacó que "analizó" la investigación con el superintendente de investigaciones y espera que "en algún momento de sus frutos".

"Yo no dudaría que estamos hablando de un atentado, por el gesto que se presenta. Por lo que se ve nomás. La actitud ha sido una vocación de hacer daño. Esas cosas no se pueden permitir. Nosotros tenemos que estar encima de ellos para dilucidar el conflicto y encontrar a los responsables", destacó Aníbal Fernández este miércoles.

"Todo lo que tiene que ver con la investigación que quede en el lugar donde tiene que estar", señaló el ministro de Seguridad de la Nación, en diálogo con el programa "990 Sin Relato" que se emite por Am 990.

Y sobre la investigación, agregó: "Se está haciendo un trabajo muy finito. He analizado con el superintendente de Investigaciones cuál es la tarea que están llevando a la práctica y la comparto. No soy policía, no juego al policía y pero sí es importante saber para donde estamos yendo. La tarea que se está haciendo es importante y confío que en algún momento de frutos".