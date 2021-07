Anses: cómo realizar el trámite que permite a mujeres jubilarse sin aportes y los requisitos

El Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado permitirá que miles de mujeres puedan jubilarse. En agosto comienza la inscripción.



A través del Decreto 475/2021 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno comenzó a implementar el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que les permite acceder a una jubilación a mujeres que tengan más de 60 años y que sean madres, pero que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios.

La norma, que fue anticipada por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, establece que a partir de ahora este grupo podrá computar "un año de servicio por cada hijo o hija que haya nacido con vida", con el objetivo de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU)”.

El programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social que beneficiará a 155 mil mujeres mujeres comenzará su inscripción en agosto. Además, los aportes reconocidos varían según cada caso donde la madre se haya encargado de criar a uno o más hijos.

Conocé cómo iniciar el trámite y cuáles son los requisitos.

* Cómo puedo realizar el trámite de los aportes por hijo

Antes de realizar la inscripción en agosto, desde ANSES solicitaron que las mujeres beneficiarias revisen en “Mi Anses” ingresando con su CUIL y Clave de Seguridad si la información sobre sus hijos estaba actualizada. En la pestaña “Información Personal” y luego en “Relaciones Familiares” podrán acceder a todos sus datos.

En caso de que haya en error, deberán pedir un turno y presentar el DNI y partida de nacimiento de cada hijo que no figure en el sistema de ANSES.

Por otro lado, si la información es correcta, deberán pedir un turno desde “Mi Anses” a partir del 1° de agosto y llevar la documentación correspondiente: DNI, partida de nacimiento y sentencia de adopción o Certificado de Discapacidad (CUD) en caso de que sea necesario.

* Cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación sin aportes suficientes

La norma establece que se podrá computar “un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”, con el único fin “de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU)”.

Los requisitos son:

- Mujeres en edad de jubilarse (con 60 años o más)

- Sean madres

- No cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación.

El reconocimiento computará 1 año por hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, 2 años por hijo o hija con discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses, detalló el organismo.