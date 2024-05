Ante las respuestas negativas del municipio, el SOEM se movilizará por el aumento salarial

"Ante las difamaciones del Ejecutivo, las amenazas, los hostigamientos y la compra de voluntades, los municipales de Capital nos movilizamos." así se puede leer en un posteo por parte de el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) en la tarde de este miércoles.

La movilización será mañana jueves, a partir de las 9:00 hs, y en esta, buscan nuevamente plantear su reclamo por la mejora salarial, que es de un 50%, pero siguen recibiendo respuestas negativas al respecto.

Así lo manifestó el intendente de Capital, Gustavo Saadi, en un diálogo con Radio Valle Viejo en la jornada de este miércoles, donde aseguró que, además de estar abiertos al diálogo, resaltó que no está en condiciones de otorgar el incremento que solicita el gremio. No obstante, reiteró que "Nadie se está negando a una recomposición salarial para los trabajadores, nadie está rompiendo el diálogo con los representantes del SOEM. Estamos en un momento complejo y difícil en el país, no por responsabilidad nuestra, siempre hemos tratado de tener en orden nuestras finanzas municipales y no generar falsas expectativas. Piden un 50%, cuando ellos saben que es prácticamente imposible cuando la inflación fue del 8%."

Al final del diálogo, resaltó nuevamente que están abiertos al negociar con el gremio.