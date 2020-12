Antes de la última sesión del CD, Zenteno dijo que los concejales dejan mucho que desear

La intendenta de Valle Viejo lanzó duras críticas a los ediles de la oposición y sostuvo que el rechazo a la designación del fiscal municipal “es un papelón”. Además, defendió al veto del Presupuesto que modificó el Concejo Deliberante y dijo que será reconducido.

Este martes está prevista la última sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante de Valle Viejo en un 2020 que estuvo marcado por la fuerte disputa entre el Ejecutivo municipal y la mayoría opositora de los concejales. A tono con esa situación, se esperan que en la sesión haya discursos encendidos en contra de la intendenta Susana Zenteno que en declaraciones radiales criticó con dureza a los ediles de la oposición y consideró que “dejan mucho que desear”.

En la sesión, además se debe tratar el veto del Ejecutivo al Presupuesto General y del Concejo Deliberante que ingresó la semana pasada y, ante la falta de números para poder insistir con el proyecto que en su momento le modificaron los concejales a la jefa comunal, lo más factible es que nuevamente en el 2021 el municipio se maneje con un presupuesto reconducido.

En una entrevista con Radio V.V, Zenteno cuestionó con dureza lo sucedido en la anteúltima sesión del año, donde los concejales de la oposición rechazaron la designación de Leonardo Berber como fiscal municipal, aún sin que el Ejecutivo haya enviado sus pliegos para su tratamiento. “Lo del fiscal es un papelón lo que están haciendo porque están tratando algo que no mandamos. Yo no entiendo que están haciendo, es una vergüenza”, cuestionó la intendenta.

En ese marco, se refirió al proceso por el cual la oposición rechazó la designación de Berber sin siquiera tener los pliegos y lo calificó como “bochornoso” porque “lo desaprueban con una foto que sacó vaya a saber quién del decreto porque nosotros no mandamos los pliegos”.

Zenteno opinó que lo mejor sería contar con un fiscal al que el Concejo Deliberante le preste el acuerdo como marca la Carta Orgánica pero indicó que no enviará los pliegos de Berber porque desde la oposición “anticiparon que nunca iban a estar de acuerdo con nuestro fiscal, entonces la Municipalidad puede y así lo hicieron las gestiones anteriores, tener un fiscal puesto por decreto”.

Consultada sobre el mandato de la Carta Orgánica de incrementar el número de concejales debido al crecimiento poblacional del departamento, la jefa comunal afirmó que “no es momento” y consideró que “dejan mucho que desear los concejales de Valle Viejo. Tienen que hacer un trabajo diferente al que están haciendo, creo que hay concejales que están pendientes en lo mediático y atacar y están siendo egoístas con los vecinos porque ellos no aportan para el crecimiento de Valle Viejo y la felicidad de la gente”.

En esa línea los acusó de estar acostumbrados “a las viejas mañas de la política que es la crítica, el golpe y hoy no pasa por ahí, el pueblo está esperando otra cosa”.

Respecto del veto del presupuesto que tratarán en la próxima sesión los ediles, Zenteno dijo que el Presupuesto será reconducido. Sostuvo que el Presupuesto del Concejo no puede pasar del 15 % de lo que gasta el Ejecutivo en sueldos, que a su vez no puede superar el 55 % del Presupuesto General y explicó que, debido a la sobredimensión que existe de empleados, hoy el municipio gasta el 85 del Presupuesto en salarios pero los concejales no deben tener en cuenta ese 85 % sino el 55 % que establece la Carta Orgánica Municipal.