Apoyo al decreto que derogó el sellado en recibos de sueldos

Luego de que un grupo de gremialistas plantearan fuertes críticas al gobernador Jalil, por emitir un decreto que deroga la Ley Nº 4562 (del 06/09/1989), donde establece “el requisito en los recibos de pago de la registración, rubricación y numeración correlativa, continua y ascendente ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral”, desde el sector privado salieron a apoyar la medida.

El presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Marcos Kon, sostuvo que “desde hace muchos años, nuestro Consejo viene pidiendo esto. Somos la única provincia del país que mantiene el sellado de recibos de sueldo, algo que traía consigo mismo una excesiva carga administrativa, no solo para los empleadores, sino también para los propios profesionales”.

A su vez, explicó: “Los recibos de sueldo, en su gran mayoría, eran simplemente sellados sin observar ninguna cuestión formal en los mismos, por lo que se desnaturalizaba el sellado de las hojas, cuando el fin es controlar cuestiones formales o materiales. Cuando llevas los recibos a la DIL y una persona solamente los sellaba, se convierte en un trámite burocrático y sin sentido. Es una gran medida del gobernador porque ahorra muchos trámites administrativos”, enfatizó Kon. Asimismo, dejó en claro que “el poder de control de la DIL no sufre menoscabos debido a que continúa verificando los empleados registrados”.

Kon puso énfasis en el proceso de digitalización al que deben avanzar los sistemas de registros de trabajadores. “Hoy, existen los recibos de sueldos digitales a nivel nacional. Más que pretender seguir alentando el sellado de recibos de sueldos, se debe exigir tener más información digital para que se pueda controlar de manera masiva todo”.

Por último, invitó a los gremios a buscar una alternativa ante su desacuerdo con esta medida. “Si los sindicatos y demás están en contra de esta medida, deberían, al menos, presentar una norma superadora a la del año 89 porque en 31 años han cambiado muchas cosas”.



La postura de la UCC

Por su parte, el presidente de la Unión Comercial Catamarca, Alejandro Segli, también se mostró el apoyo de este decreto. “Cuando estuvimos reunidos con el gobernador, presentamos una nota con una serie de pedidos, entre los que figuraba la foliación de los recibos de sueldo por parte de Inspección Laboral. Esto ha sido criticado por algunos sectores gremiales, pero queríamos dejar en claro que eso lo habíamos pedido nosotros porque somos la única provincia que aún mantiene esa metodología en los recibos de sueldo”, comentó.

Y agregó: “El trámite se torna innecesario en los tiempos que vivimos. Esa ley, que autoriza la foliación, data del año 89 aproximadamente. En ningún lugar del país se expide este tipo de folios y es innecesario, no solo desde el sector comercial, sino también desde el aspecto económico”.