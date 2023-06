Aprobación de proyectos en Diputados: Alojamientos turísticos y buenas prácticas agropecuarias en agenda

Durante la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que estuvo presidida por Paola Fedeli, las y los legisladores aprobaron cinco iniciativas por las cuales se abordaron distintas temáticas sociales. Entre esas iniciativas se encuentra la ley para regular la prestación del servicio de alojamiento turístico en la provincia, la creación de un programa de Buenas Prácticas Agropecuarias y la sanción definitiva para que la escuela en el distrito El Hueco (Fray Mamerto Esquiú) lleve el nombre “Sigualtgasta”.

El primer proyecto aprobado con media sanción fue el propuesto por Natalia Ponferrada (Frente de Todos) para regular la prestación del servicio de alojamiento turístico en toda la provincia. Esto permitirá contar con los recaudos y procedimientos necesarios para la habilitación, clasificación, categorización, inscripción, control y sanción de los establecimientos en los que se brinda hospedaje a las y los turistas. A la vez, de acuerdo a lo que indicó Ponferrada durante la fundamentación, la Ley resguardará “el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad” teniendo en cuenta la importancia del turista como consumidor “y la necesidad de establecer recaudos que aseguren por un lado, la calidad del servicio, y por otro, la seguridad del turista”.

La autora de la iniciativa detalló que se prevén clasificaciones y categorías de alojamientos acordes a los estándares nacional e internacionalmente e incorpora la clasificación de “casas de familia” para casos en los que la demanda turística colme la capacidad de los establecimientos existentes. “Es únicamente mientras subsistan circunstancias excepcionales como también cuando en la localidad en la que se encuentre situada físicamente el inmueble no existan servicios de alojamientos turísticos inscriptos en el Registro, o estos no sean suficientes para cubrir la demanda” puntualizó.

Esto refleja claramente la importancia del turista como consumidor, y la necesidad de establecer recaudos que aseguren por un lado, la calidad del servicio, y por otro, la seguridad del turista como débil jurídico en un ámbito que muchas veces le es ajeno por encontrarse lejos de su lugar de residencia habitual.

La segunda iniciativa aprobada con media sanción fue para la creación del programa Buenas Prácticas Agropecuarias, una herramienta para que la producción de alimentos en la provincia lleve una perspectiva ambiental y social. El autor del proyecto, Armando López Rodríguez (FDT) indicó que las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) se refieren a los manejos recomendados para la producción vegetal que no son de aplicación obligatoria. “Las prácticas agropecuarias son de evolución permanente por los avances genéticos y tecnológicos que permitieron un crecimiento sustancial en la producción agropecuaria pero también trajo incrementos de externalidades negativas como agotamiento de suelos, erosión y resistencia a plagas, entre otros, que requieren análisis, discusión y nuevos planteos de manejo (BPAs)” distinguió. Rodríguez también comentó que la iniciativa contempla incentivos como aportes económicos no reintegrables “para los productores agropecuarios que desarrollen sus actividades en el territorio provincial y para instituciones, entidades y organizaciones del tercer sector que colaboren y participen en la implementación y desarrollo del Programa”.

Por su parte, Alejandro Páez (UCR) calificó a la iniciativa como muy buena ya que “habla sobre el trabajo de los pequeños productores y de la calidad de los productos”. A la vez, consideró que para la producción de cultivos orgánicos en la provincia “hace falta, además de las buenas prácticas, políticas que acompañen a este tipo de proyectos, políticas sustentables y sostenibles”. Hugo Ávila (FAP) respaldó el espíritu del proyecto: “Es fundamental este tipo de prácticas, aunque deba ponerse límite al desmonte, esto apunta a defender al minifundista, pequeño y mediano productor”.

Por otra parte, las y los Diputados dieron sanción definitiva al proyecto que llegó con media sanción del Senado e impulsado por Oscar Vera para imponer el nombre de Escuela N° 55 Sigualtgasta a la escuela ubicada en el distrito El Hueco (San Antonio-Fray Mamerto Esquiú). Verónica Mercado (FDT) estuvo a cargo de la fundamentación y comentó que la iniciativa surgió de la comunidad escolar. Mercado repasó los orígenes del establecimiento escolar la cual “hoy necesita tener su propio nombre y ser bautizarla con un nombre indigena: Sigualtgasta, nombre que representa a una parcialidad del pueblo diaguita-calchaquíes que habitaban nuestro fértil valle catamarqueño”. “En este lugar que cultiva el conocimiento fue la propia escuela, como institución formadora, la que quiere poner en valor no solo el nombre sino lo que representa sigualtgasta” indicó para resalta que “mediante la sanción de esta iniciativa, estamos ante la oportunidad de valorizar y enaltecer la identidad catamarqueña propiciando políticas que conducen al fortalecimiento de nuestros orígenes”.

En tanto, el cuarto proyecto aprobado fue para reconocer, visibilizar y concientizar sobre la tarea del Acompañante Terapéutico declarando de Interés Parlamentario el día provincial a conmemorarse el 20 de septiembre. La autora del reconocimiento, Cristina Gómez (UCR), destacó el trabajo que realizan las y los acompañantes terapéuticos como agentes de salud con formación teórica práctica de nivel superior “para integrar equipos interdisciplinarios de profesionales y técnicos en la elaboración de estrategias de tratamiento no farmacológico”. Comentó que a nivel país el 3 de mayo es el Día Nacional de Asistente Terapéutico, fecha instituida con el objetivo de jerarquizar el trabajo del AT y que “en nuestra provincia no lo considera ni lo tiene en cuenta como fecha importante para conmemorar y celebrar el oficio y vocación de los y las asistentes terapéuticos que día a día se dedican a ejercer plenamente su profesión”.

En este sentido, propuso que “para seguir difundiendo la tarea que realizan en favor de la salud de las personas, instituyamos el 20 de septiembre de cada año como Día Provincial del Acompañante Terapéutico”. Luego, Ramón Figueroa Castellanos (FDT) compartió la necesidad de visibilizar al equipo de Acompañantes Terapéuticos: “Poner en valor estas herramientas dentro del equipo de salud es estratégico y clave”.

A través de la última iniciativa aprobada en la sesión se declaró de interés social, cultural y parlamentario al programa ganador del Martin Fierro Federal al mejor programa periodístico “El Talión” el cual es conducido por Mario Carreño. El proyecto de reconocimiento fue presentado por Julio Guzmán (FDT) junto a Ramón Figueroa Castellanos (FDT). “El Talión es un programa periodístico que analiza la realidad política, económica y social de Catamarca desde hace 10 años, fue nominado al Martin Fierro Federal a mejor programa periodístico resultando ganador de la terna donde estaban "Cuestión de fondo" (Canal 9 Litoral, Entre Ríos) y "Séptimo día" (Canal 7, Mendoza)” repasó Guzmán. Ambos autores felicitaron a todo el equipo de trabajo del programa, reconocimiento que fue compartido por Natalia Saseta (PRO), Luis Lobo Vergara (UCR) y Hugo Ávila (FAP).