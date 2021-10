ARA San Juan: Macri fue notificado del pedido de indagatoria y pospusieron la citación para el 20 de octubre

Mauricio Macri fue citado inicialmente a indagatoria la semana pasada por el juez Martín Bavia, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, para presentarse este jueves a la 11 en Dolores. Luego pospusieron la indagatoria para el 20 de octubre a las 10. El expresidente se encuentra en Estados Unidos. Según confirmaron sus abogados, fue notificado recién durante la tarde del miércoles.

Bava, que se desempeña como subrogante del juzgado federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla, investiga si durante el gobierno de Macri se realizaron tareas de espionaje contra familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que comandaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

De acuerdo con la citación, hasta este jueves el expresidente no podría salir del país. Sin embargo, no se lo había podido notificar debido a que el domicilio que tiene declarado ante la Justicia electoral no es donde vive actualmente.

En la citación se explicó que buscará determinar si la AFI investigó a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino que iban a ser recibidas por el entonces Presidente de la Nación. Los abogados de Macri serían Lanusse, Garavano y Pérez Chada, aunque todavía se desconoce quién figurará formalmente en el expediente.

La postergación de la indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan (Foto: captura TN.com.ar).

A los exfuncionarios se los indicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Macri anunció que dará clases en una universidad de Estados Unidos

El expresidente Mauricio Macri está en Estados Unidos porque se desempeñará como docente de liderazgo político en la universidad “The Adam Smith Center for Economic Freedom” de Florida, en una cátedra que iniciará a partir del primer semestre de 2022.

Macri recibió la invitación para sumarse al cuerpo docente de esa institución el pasado 7 de agosto. Fuentes de su entorno confirmaron que en las últimas horas aceptó la propuesta y desde el año que viene iniciará sus actividades curriculares.