Argentina pagará US$600 millones a Dinamarca y EE.UU. por aviones de guerra y armas

El Gobierno de Javier Milei sellará este martes con Dinamarca el contrato de compra de 24 aviones de guerra F-16 de origen estadounidense que se incorporarán desde finales de este año a la Fuerza Aérea Argentina. De esta manera, la FAA volverá a contar con aeronaves que superen la barrera del sonido.

TN pudo saber con base en fuentes al tanto de la negociación que el país le pagará a Dinamarca US$300 millones por los 24 aviones y a los Estados Unidos otros US$300 millones por el armamento que utilizarán las aeronaves. El paquete incluye misiles AMRAAM y el ya probado AIM-9M Sidewinder, de corto alcance, además de armas aire-tierra como bombas guiadas y cañones.

Este año, el país deberá entregar unos US$40 millones a Dinamarca y el resto se pagará en un lapso de cinco años. El Gobierno asegura que todo el dinero saldrá del presupuesto del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. De esta manera se descarta una de las posibilidades que era que los Estados Unidos financiara la compra del material bélico. El visto bueno de este país fue clave para que la Argentina pudiera acceder a las aeronaves de combate.

Una vez que el ministro de Defensa, Luis Petri selle el convenio, Dinamarca comenzará a preparar las aeronaves para su entrega. Se espera que antes de fin de año arribe el primero de los F-16 para la Fuerza Aérea Argentina (FFA). Será un avión escuela para que los pilotos comiencen a familiarizarse con este sistema de armas, pero también para que los mecánicos comiencen a trabajar con estos motores y conocer la tecnología de estas unidades.

Se prevé que, si todo sale como lo planificado, lleguen seis aviones por año, de acá a 2028. Las aeronaves tienen una vida útil hasta el año 2040, según comentaron a fuentes oficiales. En paralelo al arribo de los aviones, llegarán las armas desde los Estados Unidos.

La VI Brigada Aérea de Tandil será la nueva casa de los F-16. El Ministerio de Defensa deberá hacer varias obras en el lugar, que no presenta actualizaciones desde hace años. Se deberán reformar hangares, preparar los simuladores de vuelo para los pilotos e incluso ampliar la pista. No se descarta una repavimentación total del lugar. Esta base albergaba a los históricos Mirage franceses que prestaron servicios para el país durante décadas y tuvieron una destacada participación en la Guerra de las Malvinas. Esas aeronaves militares se desactivaron en 2015 y desde entonces el país ya no contó con cazas supersónicos.

El presidente Javier Milei tenía pensado estar este martes en Dinamarca y volar en una de estas aeronaves junto a un piloto danés pero el ataque de Irán a Israel provocó que el mandatario decida regresar al país para encabezar un comité de crisis y evaluar la situación de seguridad de la Argentina. El encargado de firmar el acuerdo en Copenhague será el ministro de Defensa Petri.

La compra, es, a su vez, otro gesto de alineamiento del gobierno de Milei con los Estados Unidos, que estaba muy interesado en que la Argentina adquiera los F-16 para terminar de descartar definitivamente la opción china de los F-17, por los que el país asiático ofrecía una amplia financiación y catálogo de armas

En el Ministerio de Defensa aseguran que el nivel de desarme de las fuerzas es tal, que “no disponen de las herramientas necesarias y suficientes que le permitan cumplir con su misión”, en este caso resguardar el espacio aéreo argentino. El contrato podría ser firmado el próximo mes, en Dinamarca.

Según datos del sitio web oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, los aviones F-16 Fighting Falcon son “de combate compacto y multifunción, por lo que proporcionan un sistema de armas de alto rendimiento y costo relativamente bajo”. Además, se destaca su desempeño en el combate aéreo, maniobrabilidad y el radio.

“Puede localizar objetivos en todas las condiciones climáticas y detectar aviones de bajo vuelo por el radar. En una función de aire a superficie, el F-16 puede volar más de 860 kilómetros, entregar sus armas con una precisión superior, defenderse de los aviones enemigos y volver a su punto de partida”, remarca la descripción. Los aviones en cuestión no son nuevos, sino que llevan décadas en servicio, aunque se trata de una de las mejores aeronaves de combate del mercado.