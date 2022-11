Aseguran que con el 5% del superávit mensual, el Gobierno puede resolver el conflicto de Salud

Así se expresó el diputado Alfredo Marchioli en el marco de su intervención en la sesión especial convocada para hoy para avanzar en una serie de proyectos que de alguna manera responden a la situación crítica que viene sufriendo la salud pública provincial. El Legislador fue claro al sostener que el poder, atribución, prerrogativas y presupuesto la tiene el Poder Ejecutivo porque "el dinero está".

En cuanto a las posibilidades para dar solución y respuesta, Marchioli advirtió el superávit mensual de más de 8.000 millones. "Tomándose uno de los reclamos del personal, se podría aplicar un sistema progresivo" subrayó tras indicar que para 5600 agentes, "implicaría un monto menor a los 400 millones de pesos mensuales lo que significa menos del 5% del superávit mensual que tiene la provincia, con lo que se resuelve el conflicto".

Apuntando al reclamo que ya lleva más de 5 meses, Marchioli lamentó aun no haya respuestas a una situación que no sólo afecta al personal de la salud y sus familias, sino a todos los catamarqueños. "No hay centro de atención primaria de la salud en toda la provincia que no esté afectado por este conflicto que nos tiene a todos en vilo y con absoluta preocupación y pérdida de la paz social", planteó el Diputado que si bien celebró que finalmente las ministras de Salud y de Recursos Humanos hayan asistido a la Cámara, también alertó sobre ciertas omisiones.

"Acá hay una corrupción del sistema y del incremento y se vulnera el derecho del trabajador" repudió el Diputado enfatizando en que todos los incrementos del punto índice que aplica el Estado provincial a todo el personal de salud está ajustado a si cumplen o no con la condición de presentismo. "Ningún trabajador se puede enfermar para cobrar el incremento salarial, esto es una nueva estafa para los catamarqueños y cada uno de nosotros y familias" marcó.

En este sentido, señaló ser "una Clara vulneración a los derechos laborales. Da pena que un gobierno que dice ser peronista vulnera el sistema y aplique incrementos salariales atados al presentismo", cargó Marchioli.



Apuntando directamente al Ejecutivo y sostuvo que "no hay voluntad política de resolver este conflicto y que claramente genera suspicacias ".

"Estoy absolutamente confiado y creo que todos los legisladores que estamos acá tenemos buenas intenciones pero al conflicto no los vamos a resolver nosotros debatiendo, cuando quién tiene la decisión, presupuesto y superávit es el Ejecutivo de la Provincia quien tiene los recursos que se están sobreejecutando, destinando a la corrupción y cartelización de obras" deslizó al tiempo de manifestar que la atribución la tiene el licenciado Raúl Jalil gobernador de Catamarca a quien se le exigió una urgente resolución al conflicto.