Aseguran que Rojo venía cumpliendo con el pago a los ahorristas y celebrando acuerdos para saldar deudas

El abogado Daniel Ortega, quien ejerce la defensa del dueño de la financiera Callvu, Cristian Rojo en diálogo con LA UNIÓN dijo que su cliente venía cumpliendo con el pago a los ahorristas y además confirmó que se celebraron acuerdos para saldar deudas.

El titular de la financiera Callvu quedó detenido luego de presentarse en la dependencia de la Policía Federal, por lo que la defensa solicitó al juez, en la jornada de este lunes la ampliación de la declaración de indagatoria y conocer en detalle cuales son hechos por los cuales Rojo quedó privado de su libertad. El viernes pasado, el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó la detención de Rojo en marco de la investigación que se lleva adelante en la provincia por presuntas estafas contra un grupo de ahorristas.

Consultado por este medio respecto a cuanta serían las personas que resultaron presuntamente damnificadas y reclaman el pago a la financiera Callvu, el Dr. Ortega aseguró que “No tengo idea de cuantas personas estamos hablando, eso es algo que lo maneja él (por Rojo) soy su abogado en la parte jurídica, ni en los compromisos, ni en lo interno de las inversiones tomadas tengo participación, desconozco por completo”, manifestó. Al tiempo que el letrado agregó “lo que puedo decirles es que se estaban presentando algunos acuerdos que están adjuntado al expediente y que solicitó que esa personas se las llame, si el Tribunal entiende para ratificar y dar cuenta que se venían cerrando acuerdos”.

En ese contexto, el Dr. Ortega se mostró sorprendido por la detención de su cliente y dijo que en abril Rojo fue indagado y que luego de prestar declaración recupero la libertad, por lo cual se resuelta extraña esta nueva situación procesal. “Existe un planteo por parte de la Fiscalía que se habla en relación a un entorpecimiento a la investigación, por cuestiones que no están en absoluto acreditadas en la causa, se ha dispuesto esta medida el viernes. Ese día me puse en comunicación con él (por Rojo) pero ya no se encontraba en su domicilio, estaba viajando y manifestamos al Tribunal que la intención de él fue siempre estar a derecho y por eso anoche arribó y se presentó en la sede de la Policía Federal a los efectos de cumplir con el requerimiento”, puntualizó.

Por otra parte, el letrado aclaró que la situación de Rojo es muy diferente a la de Edgar Bacchiani. “Cada una de estas financieras investigadas tienen situaciones particulares, de las cuales obviamente no me voy a referir mas allá de las que tengo intervención expresamente. Bacchiani ha manejado, de alguna manera, algunos tiempos, manifestando que tenia fondos, que las cuentas estaban bloqueadas. Hay otras financieras que hicieron uso de su derecho de silencio. Rojo por su lado manifestó que era una persona especializada en el tradeo o compra venta de criptomonedas y dijo que él iba a cumplir y honrar todas las deudas que tenia”, comentó el Dr. Ortega.

El abogado explicó que había ciertos inconvenientes porque esa moneda se liquida con un procedimiento de liquidez y se estaba realizando un replanteo porque hubo un parate después de todas las denuncias y no se había podido operar con normalidad. Y volvió a reiterar que Rojo estaba cumpliendo el compromiso a través de los convenios de pagos.