AstraZeneca: las últimas dosis podrían llegar recién en noviembre

Tal vez haya sido este correo electrónico el que motivó a la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti a viajar junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini hacia Gran Bretaña con un objetivo central: entrevistarse con el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca Menelaos Pangalos.

El de mediados de julio fue un encuentro con una tensa calma, en el que la funcionaria planteó “la importancia de fortalecer el cumplimiento del contrato” y expresó su preocupación por los retrasos en la entrega de las dosis que ese laboratorio produce con la Universidad de Oxford.

Es que antes de partir hacia el Viejo Continente, la ministra tenía en su poder una información hasta este miércoles desconocida: los detalles del segundo cronograma de entrega de AstraZeneca, una nueva estimación de provisión de las dosis en reemplazo de la original, que contemplaba la entrega de 22,4 millones de sueros para julio, lo que nunca se cumplió. El dato fue detectado por la Justicia al analizar los miles de correos electrónicos que fueron intercambiados por funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y los directivos de AstraZeneca. La lectura de estos correos se lleva adelante en el marco de la causa que investiga el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la empresa internacional.

En uno de esos mails, descubrieron que ante un pedido concreto de Vizzotti, AstraZeneca informó que la totalidad de las dosis podrían ser entregadas entre mayo y noviembre de 2021, es decir, cuatro meses después de lo previsto en el cronograma preliminar original. Hasta el momento el país recibió 9.941.100 dosis de las 22.400.000 que contempla el contrato. Esta nueva previsión logística revela era desconocida ya que el Gobierno se niega a entregar esta información resguardándose en las cláusulas de confidencialidad.

Este nuevo cronograma preliminar de entregas establece la siguiente previsión de lotes:

Mayo: entre 2.700.000 y 4.500.000 de dosis.

Junio: entre 2.400.000 y 3.900.000 de dosis.

Julio: entre 3.300.000 y 3.900.000 de dosis.

Agosto: entre 2.900.000 y 3.400.000 de dosis.

Septiembre: entre 3.300.000 y 3.700.000 de dosis.

Octubre: entre 2.500.000 y 2.700.000 de dosis.

Noviembre: entre 500.000 y 2.600.000 de dosis.

A diferencia del primero de los cronogramas de entrega, en el que se habían establecido cantidades fijas de vacunas entre marzo y julio de 2021 (las 22,4 millones debían estar en el país para ese mes), esta vez el laboratorio brinda una especie de mínimo y máximo a enviar por mes.

A modo de ejemplo, en mayo llegaron a la Argentina 2.991.600 sueros de esta firma, por lo que efectivamente se cumplió con lo previsto, mientras que en junio se produjo una particularidad: la empresa envió más de lo prometido, unos 4.065.700 sueros. Sin embargo, en julio se detectaron nuevamente incumplimientos, ya que solo arribaron 2.883.200 vacunas cuando AstraZeneca había dicho que podría entregar entre 3,3 y 3,9 millones. Para agosto se esperan entre 2,9 y 3,4 millones de sueros.

El expediente en el que se investiga el contrato está a cargo del juzgado de Julián Ercolini e interviene el fiscal Guillermo Marijuán.

En su declaración como testigo, la ministra Vizzotti sostuvo respecto al primero de los cronogramas de entregas que era “preliminar o tentativo”, pero luego advirtió que el mismo “se estableció para ser cumplido dentro del primer semestre 2021, tal como lo establece la cláusula “6.1. Entrega”. La funcionaria añadió que “esa es la ventana de provisión prevista por el laboratorio y aceptada por la Argentina”. Ahora TN.com.ar revela que esta nueva previsión de entregas lleva a noviembre el cumplimiento total del contrato.

Que AstraZeneca termine de enviar las dosis en noviembre no es un detalle menor si se tiene en cuenta que esta tarde el Ministerio de Salud de la Nación, junto con autoridades de la Ciudad y la Provincia darán a conocer el resultado del estudio de combinación de vacunas para suplantar la falta del componente 2 de la Sputnik V. En este sentido, uno de los sueros que formó parte del análisis es el de AstraZeneca, que habría arrojado buenos resultados en seguridad y anticuerpos al inyectarlo como segunda dosis de quienes ya tienen una aplicación del suero ruso. Cuanto más tarde el laboratorio en enviar los lotes, menos vacunas habrá para combinar con las que desarrolla el Instituto Gamaleya.

Las autoridades respondieron con un statement (declaración oficial) en el que afirmaron que el cronograma se encuentra sujeto a cuestiones de producción, aspectos logísticos y aprobaciones regulatorias. En otras palabras, la firma da cuenta que no puede asegurar que se cumpla esta nueva estimación de entregas.

La respuesta de AstraZeneca:

“En cuanto al cronograma estimado de entregas compartido por la compañía, AstraZeneca continúa informando a las autoridades correspondientes de manera regular la actualización del mismo, que se encuentra sujeta, entre otros, a consideraciones relacionadas con el proceso de producción, rendimientos, aspectos logísticos y aprobaciones regulatorias. AstraZeneca mantiene su compromiso de entregar 22,4 millones de dosis en este año tal cual lo acordado con el gobierno argentino”.

En la causa se intenta determinar si AstraZeneca firmó el contrato y cobró casi 54 millones de dólares por adelantado pese a tener conocimiento de antemano que no iba a poder cumplir con lo acordado. Según pudo saber este medio de fuentes judiciales, del análisis de los correos enviados por el laboratorio no surgen -por el momento- elementos que alimenten esta hipótesis. Hasta ahora lo que se observa es un incumplimiento del contrato por parte de la firma internacional, lo que no se configura en un delito penal. El contrato es por un total de 89,7 millones de dólares.

Sobre la última semana de junio se llevó adelante un allanamiento en las oficinas que AstraZeneca tiene en Buenos Aires, pero no se dio con ningún empleado, documentación o computadora. Los contratados de la firma trabajarían de manera remota. Las autoridades del laboratorio catalogaron el procedimiento como “desconcertante” al asegurar que desde el inicio del trámite judicial “demostraron consistentemente predisposición a colaborar con los requerimientos de las autoridades”.

El principio activo de este suero se produce en la Argentina, en el laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman, que luego se envía a México para su envasado. El acuerdo que el Ministerio de Salud firmó por las vacunas no es con Sigman, sino con AstraZeneca UK Limited, que luego terceriza la producción en estos dos.

Este medio se comunicó con el Ministerio de Salud de la Nación para saber si esa cartera había aceptado esta estimación de entregas o si había requerido que se agilice la logística, pero no obtuvo respuesta. (Fuente TN)