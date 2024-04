Asumieron las nuevas autoridades en el Consejo Municipal de la Diversidad

En ámbitos de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Capital, a cargo de la Dra. Gabriela Molina, en la mañana de este miércoles 10 de abril, se realizó la elección para renovar autoridades en el Consejo Municipal de la Diversidad, Afectivo, Sexual y de Género.

Luego de que se presentaron los tres candidatos, finalmente la votación determinó que Agustín Tesini sea el nuevo titular por el periodo 2024. Tesini es representante de ASDA y estará acompañado por Pilar Seco de ATTA, y la Agrupación Nuestra América tendrá la Secretaria de actas.

Al Punto Violeta llegaron representantes del programa Municipio en Tu Barrio, Casa de las Flores, de la Agencia Territorial, Acceso A la Justicia, Cámara de Diputados, Observatorio de Salud Mental y Consumos, ATTA Catamarca, Ministerio de Seguridad, Concejo Deliberante de la Capital, entre otros sectores que hicieron una votación muy reñida, ganando Tesini por escasos votos sobre Pilar Seco. Asimismo Blasia Gómez también se postuló para conducir este Consejo aunque en la votación no logró los sufragios necesarios.

Al finalizar la reunión, Tesini dijo que “asumimos en un momento difícil, de mucha incertidumbre, pero el compromiso y la lucha no se pone en juego ya que vamos a continuar bregando por nuestros derechos ganados. Este gobierno nacional cargó contra muchos de nuestros derechos, ya que es impresionante la cantidad de gente despedida, y si bien en la provincia esas medidas no se hicieron efectivas, hay que estar atentos”. Tesini agregó que la idea es trabajar con la mesa provincial de la Diversidad.

Por su parte, Yocko Ortiz, del área de Promoción de Derechos de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, indicó que “fue una buena elección por la concurrencia que tuvimos hoy y eso nos fortalece, nos da pie para seguir trabajando en las políticas públicas que necesitamos para la diversidad y el colectivo LGTBYQ. Seguidamente agregó que “tenemos que reforzar todo lo que se ha logrado hasta el momento”.

Finalmente Pilar Seco expresó, “siempre es importante poder hablar de este Consejo de la Diversidad ya que es un organismo que se creó en el año 2011 y que su fuerte son las políticas públicas y ante esta situación es fundamental unirnos y seguir sumando y crear nuevos espacios en pos de los derechos humanos”.