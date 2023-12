Asumió Alejandra Benavidez, la primera intendenta de Fray

En sesión especial del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú realizada en la explanada de la Iglesia de San José asumió este miércoles como intendenta Alejandra Benavidez.

La asunción fue tomada por la nueva presidenta del Concejo Deliberante Valeria Sobrado y el cuerpo integrado por los nuevos ediles Néstor Nóblega (Unión por la Patria) y Adrián Acevedo (Cambiemos), junto a los concejales que continúan su mandato Patricia Arreguez, Santiago Figueroa y Francisco Acosta, quienes aprobaron títulos y designación de la intendenta.

Benavidez se convirtió de esta manera en la primera Intendenta de la historia de Fray Mamerto Esquiú.

En ese marco, el intendente saliente Guillermo Ferreyra realizó la entrega de los atributos a la nueva intendenta, instalando por primera vez en la historia del departamento esta ceremonia.

Benavidez expresó su agradecimiento por la responsabilidad confiada. “Quiero principalmente agradecer a los vecinos y vecinas que me han elegido para representarlos en los próximos 4 años. Voy a volver a hacer la promesa que hice y asegurarles que durante estos 4 años voy a trabajar de manera responsable y de manera transparente que es lo más importante, como lo hemos venido haciendo durante 8 años de la mano de Guillo”, expresó.

“Tenemos un equipo increíble que va a dar continuidad a todo lo que construimos. Vamos a llevar adelante 4 años más de bienestar y progreso para nuestro departamento. Tomo ese compromiso con responsabilidad porque ustedes me la han otorgado”, sostuvo.

Agradeció principalmente a Guillermo Ferreyra por el trabajo desarrollado en el departamento lo largo de 8 años. “Fuiste el mejor y fuiste lo mejor que nos pudo pasar en 8 años, lo digo como vecina. Gracias por confiar en mi y en el equipo para dar continuidad a este proyecto”, dijo.

Luego fue el turno de las palabras de Ferreyra, quien deseó el mayor de los éxitos a la intendenta y a las nuevas autoridades del Concejo Deliberante.

“Soy la persona más feliz. Lo he dado todo, no me he guardado nada, ni tiempo, ni pensamiento para brindar lo mejor a cada uno de ustedes. Agradezco a quienes confiaron en mí en 2015 cuando era una persona desconocida y han confiando nuevamente en este equipo para dar continuidad al proyecto”, afirmó.

“Intentamos con aciertos y errores brindar lo mejor a cada uno de ustedes y lo hicimos con mucho compromiso y amor. Me llevo 8 años de experiencia de vivir en armonía, con mucho trabajo, pero sobre todo con el aprendizaje de trabajar en disidencia, porque no siempre tuvimos las cosas fáciles”, valoró.

Destacó que su gestión no contestó ningún agravio y se concentró en honrar la imagen del político administrando un Gobierno municipal con honestidad, compromiso y vocación de servicio. “Hemos demostrado que en 8 años de gestión todo lo que hemos prometido lo hemos cumplido. Así logramos concretar más de 800 cuadras de asfalto, la reconversión del 80% del alumbrado público a iluminación LED, la remodelación de plazas e ingresos al departamento y programas de acompañamiento a los vecinos y vecinas en las distintas etapas de su vida. Estoy inmensamente feliz que sea ella (por Alejandra Benavidez) y que haya confiado en este equipo para continuar por 4 años a este proyecto que iniciamos en 2015”, sostuvo.

“Agradezco a mi esposa, a mis dos hijas, a mi madre, a mi hermana, a mi padre que desde el cielo seguramente está muy orgulloso y a mi hermano que seguramente estaría muy feliz, a mi familia política, a cada una de las personas que supo estar en las buenas y en las no tan buenas. Gracias a cada uno de los abuelos y abuelas con quienes aprendimos a conocernos y mimarnos. Vamos a seguir brindándoles todo, porque el amor no depende del rol y del cargo que ocupes. El amor depende de los valores que te hayan enseñado en tu casa, lo que te brinda el Estado es solamente la posibilidad de poder brindarlos y desde este lugar lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

También destacó el rol de la mujer durante su gestión que llevó a que un 60% de los cargos del gabinete municipal sea ocupados por mujeres, y remarcó que hoy las principales autoridades municipales son dos mujeres, como así también la presencia de jóvenes cumpliendo diferentes roles en el municipio. “Quiero decirles hasta pronto, acá no hay adiós. Acá hay mucho amor y como dice nuestro slogan de inicio de gestión “venir para querer volver”, yo quiero volver mañana para seguir trabajando por ustedes desde el lugar que me encomendaron”, finalizó.

Asunción de concejales

En la misma jornada se realizó la primera sesión extraordinaria del periodo 2023, oportunidad en la que se tomó juramento a los concejales electos, asumiendo Valeria Sobrado como presidenta del cuerpo y los concejales Néstor Nóblega y Adrián Acevedo.

En la oportunidad dejaron su banca Susana Acosta, Verónica Segura y Ramón Guerrero, quienes se despidieron agradeciendo el honor de haber representado a los vecinos y vecinas de Fray Mamerto Esquiú.