ATE en alerta, mañana definirán si van al paro total en reclamo de la recomposición salarial

La Asociación de trabajadores del Estado (ATE) Catamarca, confirmó LA UNIÓN el estado de alerta en el marco del reclamo la recomposición salarial.

Desde el gremio afirmaron que esperarán hasta mañana que desde el ministerio de Hacienda de la Provincia se los convoque a la mesa de negociación salarial, caso contrario el martes convocarán a un paro total de actividades que se cumplirá en toda la provincia.

“El Gobierno Provincial no cumplió con el compromiso de llamarnos a dialogar. En la última paritaria donde se firmó el acuerdo salarial, se estableció claramente el artículo 3 que dentro de los 120 días, nos sentaríamos a negociar por un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales. Este plazo ya sé cumplió en mes de julio”, explicaron.

En ese marco, los referentes de ATE afirmaron “El Gobierno no cumplió, por lo cual no descartamos empezar con las medidas de fuerza en toda la Provincia a partir de este martes”.

El gremio aclaró que si no convocan a la reunión, realizarán las presentaciones correspondientes para poder cumplir con las medidas de acción directa. “Estaremos en la calles si no nos convocan el Gobierno, en asamblea se planificará el paro y movilización en todo la provincia. La pandemia ya terminó y la inflación se lleva el poder adquisitivo de los trabajos. Queremos además que la reunión en caso de que convoquen este conformada por funcionarios que puedan asumir compromiso y no por funcionarios de segunda y tercera líneas que no tiene ni voz, ni voto”, concluyeron.