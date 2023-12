ATE y CTA se manifestaron contra el ajuste de Milei

Tal y como lo habían adelantado, este viernes se manifestan en Plaza 25 de Agosto ATE y la CTA. La convocatoria gremial es para marcar su rechazo a las medidas que a nivel nación se han emitido y que a juicio de estos, van en contra de los trabajadores. La manifestación en el caso local, coincide con lo que se debate en cuanto a un incremento salarial, Recordemos que las entidades gremiales rechazaron la propuesta oficial. Para definir esto, nuevamente se van a reunir con funcionarios de la Provincia, pero en horas de la tarde.

Ricardo Arévalo, secretario general de ATE, tras indicar que la protesta en la provincia está relacionada también con lo que realiza el gremio a nivel nacional contra lo que consideran son políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, calificó de "perverso" el DNU de la polémica. En diálogo con La Unión dijo “la intención es querernos disciplinar a travez del garrote y eso, siempre que lo hicieron, fracasaron”.

El sindicalista luego agregö “la gente tiene que salir a defender la Patricia, los derechos y sobre todo para que no nos hagan creer que somos un país pobre, porque es todo lo contrario”.

Arévalo se refirió luego a la marcha propuesta por las tres centrales de la CTA y la CGT, inidicando que se va a dar la unidad de todos los sindicatos y aunque desde estas entidades aún no se confirma, el secretario general de ATE sí se animó a hablar de un próximo paro total. Luego, evitó hablar de la inflación que desde hace meses registra un aumento imparable y se concentró en marcar el ajuste del nuevo gobierno.y sobre eso manifestó que “todo lo que tiene que ver con el consumo, los incrementos son muy altos para el poder adquisitivo de los trabajadores. Si antes no se llegaba al mes, ahora no se va a poder alcanzar a los 15 días”.

Fotos y videos Mauricio Espinoza / La Unión