ATE, CTA y SOEMA adhieren al paro provincial

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Andalgalá (SOEMA), Jesús Reales confirmó que adhieren a la medida de fuerza provincial convocadas para mañana y el viernes en reclamó un incremento salarial acorde a los índices de inflación.

Cabe recordar que los gremios rechazaron un aumento porcentual que anunció la Provincia por considerarlo insuficiente.

“En Andalgalá estamos peor que a nivel provincial, los departamentos son los más rezagados a nivel sueldos, a nivel local estamos pidiendo $20.000 porque no podemos pedir porcentual, a los de la provincia les conviene porque les suma, a nosotros al contrario, nos resta razón por la cual nuestro pedido es un número fijo” manifestó Reales.

El gremialista dijo que esperan una reunión con el intendente Córdoba, sin embargo reafirmó que las medidas de fuerza continuaran vigentes, para mañana jueves con quite de colaboración y a concentración frente al municipio. El viernes no habrá concurrencia a los lugares de trabajo “a nosotros nos urge esto por la situación que está pasando el empleado municipal, es galopante la inflación, ojalá que asistan a la protesta ? los trabajadores ? porque si no lo hacemos ellos van a ser los culpables de que nosotros estemos con un miserable sueldo” declaró.