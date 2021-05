ATE Icaño: "No vamos a aceptar menos del 40% de aumento salarial"

La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) y la Municipalidad de Icaño a cargo del intendente Pío Carletta volverán a encontrarse mañana a las 10.00 hs. en el CAPE en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la DIL.

El encuentro se celebrará tras varios intentos fallidos, los últimos suspendidos por las restricciones de la Etapa Roja.

El titular de ATE seccional Icaño, Milo Tula, dijo a diario LA UNIÓN que tienen la esperanza de que haya un acuerdo sobre el incremento salarial.

No obstante, sentenciaron que no aceptarán un porcentaje menor al 40%, lo cual presiona al Ejecutivo municipal que anteriormente había sondeado una oferta del 32%. "No vamos a aceptar menos del 40% de aumento salarial", manifestó Tula.